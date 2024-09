WhatsApp: a SORPRESA ecco 3 funzioni segrete, c'è anche l'invisibilità

A garantire agli utenti WhatsApp una privacy enorme e tante funzionalità, ci pensa l’applicazione stessa. Molto spesso però le funzioni presenti all’interno della piattaforma di messaggistica più famosa al mondo possono essere una sorta di impedimento per il pubblico, che infatti gira alla ricerca di soluzioni alternative. In tanti hanno trovato terreno fertile scegliendo tre applicazioni di terze parti direttamente dal web che in un certo qual modo sono collegate a WhatsApp.

Queste consentono di evitare i paletti che alcune funzioni di WhatsApp mettono. La prima applicazione che si chiama Whats Tracker ad esempio, è un modo per capire l’orario preciso in cui una persona entra in chat, anche se questa ha disabilitato l’ultimo accesso e soprattutto non risulta mai online grazie alle impostazioni di WhatsApp.

WhatsApp sorprende con le sue funzioni ma quelle esterne gli rubano la scena, eccone tre

Partendo proprio da Whats Tracker, questa consente all’utente, dopo il download, di scegliere dei numeri di telefono da monitorare sull’applicazione di messaggistica istantanea, ricevendo una notifica tutte le volte che questi entrano o escono dalla piattaforma. A fine giornata poi c’è anche il report completo con tutti i dati.

Chi è solito invece perdersi i messaggi perché questi vengono eliminati all’interno delle chat con un altro utente o con un gruppo di persone, pur ricorrere a WAMR. Questa applicazione, ogni volta che arriva una notifica di un messaggio di WhatsApp, ne memorizza il contenuto: in questo modo, se dovesse essere cancellato il messaggio, vi si potrà risalire. Ovviamente va installata a monte: WAMR non funziona se installata dopo che il messaggio è stato cancellato.

Coloro che invece vogliono una privacy estrema senza perdersi neanche un messaggio, devono rifarsi ad Unseen. Questa applicazione permette infatti di leggere esternamente a WhatsApp tutti i messaggi che arrivano lì. Gli utenti non aggiorneranno dunque mai il loro ultimo accesso ma comunque saranno a conoscenza di tutto.