TIM distrugge Iliad e ho. Mobile con 3 offerte fino a 300 GIGA

Al momento le offerte migliori sul mercato della telefonia mobile appartengono proprio ai gestori più importanti, tra i quali c’è anche il nome di TIM. Questo provider, che un tempo godeva certamente di più seguito, ha intenzione di riprendere in mano le redini di questa corsa spericolata che molto probabilmente però lo condurrà alla vittoria.

Sono infatti disponibili tre offerte molto diverse tra loro ma che remano controcorrente sfidando i gestori virtuali e soprattutto Iliad. La linea Power dunque è tornata inesorabilmente e per restare.

TIM: sono arrivate le promo migliori, ecco la linea Power fino a 300 GIGA al mese

Con tutti i gestori che stanno provando a rendere note le loro offerte migliori, c’è il vero e proprio imbarazzo della scelta. Ovviamente non poteva mancare il buon nome di TIM che questa volta con le sue tre offerte Power sembra avere in mano il pallino del gioco.

La Special conta al suo interno 300 giga in 5G con minuti illimitati e 200 SMS per 9,99 € mensili. Molto interessanti anche la Iron e la Supreme Easy, entrambe con gli stessi minuti e messaggi dell’offerta precedente ma rispettivamente con 150 e 200 giga in 4G. Il primo prezzo è di 6,99 € al mese, mentre il secondo di 7,99 € al mese.

Tutte tutte le offerte che TIM lancia in genere sono piene di soluzioni interessanti ed è il caso anche di queste tre Power. Come era stato visto anche durante le altre campagne promozionali del gestore italiano, anche questa volta c’è una grande sorpresa: chi sceglierà una delle tre offerte appena descritte, potrà avere il primo mese gratis. Ovviamente ci sono anche dei giga da poter utilizzare all’estero che variano in base ai giga presenti all’interno delle offerte. Per quanto riguarda invece la possibilità di sottoscriverle, questa non è data a tutti: TIM infatti vuole attaccare soprattutto ai gestori virtuali e Iliad ed è per questo motivo che le offerte sono solo ed unicamente per chi proviene da questi gestori.