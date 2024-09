La nuova Nissan Patrol: potenza e lusso per il fuoristrada

Il marchio giapponese lancia la settima generazione della Nissan Patrol. Con essa cerca di consolidare il suo ruolo di protagonista nel mondo dei SUV fuoristrada. Quando lanciata a suo tempo diventò subito un’icona in mercati come il Medio Oriente e l’Australia. La nuova versione però purtroppo non sarà disponibile in Italia. Negli Stati Uniti è venduta con il nome Armada. Il costo? Tra 70.000 e 100.000 dollari.

Che cosa rende la nuova Nissan Patrol così speciale? Le sue dimensioni sono imponenti. Precisamente l’auto possiede una lunghezza di 532 cm, una larghezza di 211 cm e un’altezza di 199 cm. A tali dimensioni sono abbinate a un design che bilancia robustezza e raffinatezza. Le linee squadrate e i ridotti sbalzi anteriori e posteriori conferiscono alla vettura un aspetto deciso, senza però eccedere in aggressività.

Innovazione nel motore e nel design interno per la nuova Nissan

La vera innovazione della nuova Patrol è nella motorizzaione. La casa giapponese ha deciso di abbandonare il tradizionale V8 aspirato sostituendolo con due motori V6 più moderni. Il primo è un 3.8 aspirato con 316 CV. Il secondo invece è un più potente 3.5 biturbo, capace di sviluppare ben 425 CV e 700 Nm di coppia. Entrambi posseggono un cambio automatico a nove rapporti e sono poi abbinati ad una trazione integrale permanente. C’è anche la possibilità di aggiungere un differenziale posteriore bloccabile se lo si vuole. Non è incredibile pensare a quanto la Nissan Patrol sia ancora fedele alla sua natura off-road? Le sospensioni pneumatiche adattive, con altezza regolabile, e le sei modalità di guida garantiscono un’esperienza di guida migliorata su ogni percorso e suolo.

Gli interni della nuova Nissan Patrol esprimono lusso e comfort, con sedili in pelle trapuntata e un imponente schermo da 28,6″. Questo pannello Monolith è suddiviso tra la strumentazione digitale e il sistema multimediale con NissanConnect 2.0 e Google. Il sistema audio Klipsch Premium con 12 altoparlanti e l’illuminazione ambientale a 64 tonalità personalizzabili creano un’atmosfera esclusiva. La Nissan Patrol è poi equipaggiata con tutti i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida racchiusi nel pacchetto ProPILOT. In tal modo è stata resa uno dei SUV più complete e tecnologicamente avanzate nel panorama internazionale.