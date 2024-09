La 9000X AbsoluteCare Pro è la nuova asciugatrice di AEG presentata durante l’ultimo IFA 2024. Durante l’evento sono state evidenziate anche le caratteristiche principali del dispositivo. L’asciugatura promette di essere molto più veloce e una maggiore cura dei capi. Inoltre, per quanto riguarda i consumi, l’asciugatrice offre anche un notevole risparmio. Scopriamo nei dettagli, le caratteristiche emerse.

AEG presenta la nuova asciugatrice: ecco cosa sapere

La 9000X AbsoluteCare Pro, con la funzione SmartDry, promette di asciugare il bucato con fino a 50 minuti in meno per carico. Il tutto consumando il 25% in meno. Il confronto avviene con l’asciugatrice più efficiente di AEG. Ciò lascia intendere che l’azienda abbia ampiamente puntato sul nuovo dispositivo, presentandolo come il migliore mai prodotto.

Un’ulteriore funzione, particolarmente importante, è AbsoluteCare. Quest’ultima con l’uso di una pompa di calore riesce ad asciugare anche gli indumenti più delicati con temperature e movimenti del tamburo più tenui. Ciò riduce visibilmente le possibilità di rovinare i capi che vengono posti nell’asciugatrice. A ciò si unisce la possibilità, grazie ad una vasta gamma di programmi messi a disposizione da AEG, di selezionare quelli più specifici in base ai materiali e i tessuti degli indumenti che si intende asciugare. Inoltre, è possibile scegliere 3 livelli di asciugatura. Il primo è non completamente asciutto ed è ideale per gli indumenti che devono essere stirati. C’è poi pronti per essere riposti. Ed infine completamente asciutti.

La nuova asciugatrice ha ottenuto il riconoscimento Woo Care Green di Woolmark. Quest’ultimo le è stato fornito poiché risulta essere più efficiente delle asciugatrici AEG certificate A+++ Wookmark Blue.

A completare l’assetto della nuova AEG 9000X AbsoluteCare Pro c’è la tecnologia denominata “3DScan”. Quest’ultima è indirizzata soprattutto alle giacche imbottite e i piumoni copriletto. Il sistema, infatti, scansiona il bucato e ne stabilisce l’umidità. Poi procede impostando la corretta asciugatura. Un’opzione particolarmente vantaggiosa dato che si tratta di capi che sono più difficili da asciugare.