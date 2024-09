Durante l’IFA 2024 di Berlino, NIU ha introdotto due nuovi monopattini elettrici entry-level, denominati KQi 100P e KQi 100F. Questi modelli rappresentano un’evoluzione della gamma KQi1. Ma con un’attenzione particolare a caratteristiche solitamente disponibili su monopattini di fascia alta. L’azienda ha utilizzato acciaio automobilistico di alta qualità. Un materiale che garantisce maggiore solidità e durata. Entrambi gli articoli adottano una tecnologia a 48 volt, migliorando le prestazioni in termini di accelerazione e reattività. In più, possono affrontare con facilità pendenze fino al 15%.

Caratteristiche tecniche e prezzi dei nuovi KQi 100P e KQi 100F

Un’altra novità importante riguarda la connettività. Attraverso un’app dedicata, gli utenti possono gestire diverse funzioni. Come ad esempio impostare un limite di carica per ridurre l’usura della batteria nel tempo. I nuovi modelli sono anche dotati di una manopola rotativa per il controllo dell’accelerazione. Una soluzione più intuitiva e vicina all’esperienza di una moto. In termini di sicurezza, i monopattini dispongono di indicatori di direzione, luci a LED anteriori e posteriori. Oltre a catarifrangenti laterali per una maggiore visibilità su strada.

Entrambi montano un motore da 60 W, con una velocità massima di 25 km/h. La loro autonomia può raggiungere i 29km grazie alla batteria da 243Wh. Il tempo di ricarica si attesta tra le 5 e le 6 ore, utilizzando una normale presa elettrica. Le ruote da 9,5 pollici e un sistema di frenata rigenerativa posteriore migliorano ulteriormente la sicurezza. Il KQi 100F, progettato con manubri pieghevoli, è particolarmente indicato per chi necessita di riporlo in spazi ristretti, come il bagagliaio di un’auto.

Disponibili in Italia a partire da ottobre, il KQi100P sarà lanciato sul mercato al prezzo di 349€. Mentre il KQi 100F, con manubrio pieghevole, sarà disponibile da novembre a 399€. Entrambi i mezzi soddisfano lo standard IP55 per la resistenza all’acqua e offrono diverse modalità di guida. Ovvero E-Save, Sport, Custom e Pedestrian, per adattarsi a varie esigenze e stili.