Apple sta per cambiare le carte in tavola nel mercato degli accessori per iPad, puntando su un’opportunità mai offerta prima. Secondo una recente fuga di notizie, il gigante di Cupertino sarebbe al lavoro per realizzare una versione più abbordabile della sua celebre Magic Keyboard, dedicata agli iPad di fascia entry-level. Attualmente, questa tastiera è riservata esclusivamente agli utenti di iPadPro e iPadAir, lasciando fuori chi possiede modelli più economici. Ma la nuova MagicKeyboard, attesa per il 2025, dovrebbe portare caratteristiche simili a un prezzo decisamente inferiore. Mantenendo comunque funzioni chiave come il trackpad e altro ancora.

Nuove opportunità per il mercato degli accessori per iPad

Apple sembra così intenzionata a rendere i suoi accessori premium più accessibili. Ampliando così il numero degli utenti che possono trasformare il proprio iPad in uno strumento più completo e versatile. La scelta di offrire una tastiera avanzata a un pubblico più ampio appare strategica e potrebbe allargare la fetta di consumatori che gravita attorno all’azienda. Tale novità infatti, se confermata, rappresenterebbe un’ulteriore mossa per avvicinare i clienti dei modelli base ad altri standard tecnologici. I quali, finora sono sempre stati riservati alle fasce più alte del mercato.

L’introduzione di una Magic Keyboard più economica potrebbe avere un impatto notevole sul mercato degli accessori per iPad. Attualmente, il costo elevato dell’accessorio frena molte persone all’acquisto. Ma una versione più accessibile potrebbe ribaltare questo scenario.

Insomma, con un lancio previsto a metà del 2025, Apple sembra decisa a democratizzare la tecnologia e aumentare la propria base di acquirenti. Se questa iniziativa avrà successo, è probabile che assisteremo a una maggiore diffusione degli accessori di alta qualità per dispositivi mobili. La strada verso una maggiore accessibilità tecnologica sembra ormai tracciata. Il prossimo anno potrebbe riservare grandi novità. Dunque non ci resta che attendere e stare a vedere se le numerose aspirazioni aziendali troveranno un riscontro effettivo nella realtà