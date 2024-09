NZXT è da sempre attenta alle esigenze della community PC e mette a disposizione degli utenti alcune soluzioni da gaming molto interessanti. Unendo stile e funzionalità, il brand ha dato vita alla nuova generazione del case mid-tower ATX compatto H5 Flow.

Partendo dai punti di forza dalla precedente generazione, il nuovo case punta a migliorare ulteriormente il sistema di raffreddamento interno. In questo modo, gli utenti potranno avere una macchina sempre al top senza temere il surriscaldamento.

Infatti, il nuovo H5 Flow mantiene la forma compatta da mid-tower ma con un ampio supporto ai sistemi di raffreddamento. Gli appassionati potranno montare il Kraken Elite per poter contare sul sistema di raffreddatore a liquido all-in-one del brand.

NZXT ha lanciato la nuova generazione del case H5 Flow e lo rinnova per garantire un migliore flusso d’aria e ospitare fino a otto ventole

Inoltre, all’interno del case è possibile fissare fino a otto ventole da 120 mm in differenti posizioni per massimizzare il flusso d’aria. Molto importante è la possibilità di installare due ventole sopra la copertura traforata dell’alimentatore al fine di raccogliere il calore proveniente dalla GPU.

Lo spazio interno consente di installare radiatori di dimensioni fino a 360 mm. In questo modo, sarà possibile tenere sempre sotto controllo la temperatura della CPU anche quando impegnata nei task più importanti. Passando ai pannelli laterali, è presente una mesh ultra-fine per consentire il passaggio dell’aria ma non della polvere. In questo modo, non si avranno fastidiosi accumuli all’interno del case con ripercussioni negative sulle performance.

Gli ingegneri di NZXT hanno lavorato per fare in modo che il nuovo H5 Flow potesse diventare il case più apprezzato dagli amanti della pulizia. All’interno sono presenti canali extra-wide, ganci e cinghie per consentire un assemblaggio facile e un cable management impeccabile.

Il case H5 Flow di NZXT è disponibile nelle colorazioni bianca e nera al prezzo di 104,99 euro. Gli utenti più esigenti potranno scegliere la versione H5 Flow RGB al costo di 122,99 euro.