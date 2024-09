Vodafone: le offerte Silver distruggono Iliad, ecco fino a 200 GIGA

Il famosissimo gestore anglosassone Vodafone è diventato di nuovo l’obiettivo di tantissimi utenti che fino a poco tempo fa non nutrivano più fiducia nei suoi confronti. La colpa in realtà non è da attribuire a Vodafone, che ha continuato con il suo modus operandi, quello che ha reso l’azienda grande negli anni. Purtroppo i prezzi del mercato si sono abbassati e i contenuti si sono alzati, soprattutto con i gestori virtuali e con Iliad.

Chi vuole risparmiare senza dover rinunciare ad alcun tipo di contenuto, può sicuramente rifarsi alle nuove Silver. Ovviamente il consiglio è quello di fare prima possibile per non veder sparire improvvisamente le offerte. Ognuna di queste è disponibile attualmente ma non per tutti gli utenti.

Vodafone batte tutti sul tempo e propone di nuovo le sue offerte migliori, ecco le Silver

Sembrava difficile che le offerte potessero essere confermate ed invece eccola qui: le Silver sono ancora disponibili. Vodafone vuole dare il suo contributo a chi vuole risparmiare ed è per questo che la prima costa solo 7,99 € al mese. Ci sono minuti illimitati, 200 SMS e 100 giga in 4G. L’altra offerta invece per 9,99 € al mese permette di avere 150 giga in 4G ogni mese.

Per un colosso come Vodafone è diventato davvero complicato gestire la concorrenza ma questa volta ci sono anche delle aggiunte da ricordare. Chi sceglie una delle due offerte infatti può avere libero accesso al primo mese in promozione: solo per i primi 30 giorni infatti le due Silver costeranno solo 5 €. Chi reputa invece che i giga presenti nelle offerte siano pochi, può stare tranquillo: basta scegliere gratis il servizio SmartPay e verranno aggiunti mensilmente 50 giga. Oltre a tutto ciò, non dimenticate che queste soluzioni di Vodafone possono essere scelte solo da coloro che arrivano da un gestore virtuale o da Iliad che attualmente è leader sul mercato.