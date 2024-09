iFixit ha annunciato l’inizio di una importantissima collaborazione con HMD. Questa partnership permetterà di supportare attivamente Fusion, lo smartphone modulare nato dal produttore per essere sia innovativo che riparabile.

Lo smartphone Fusion è pensato per garantire la massima versatilità ai propri utenti. Attraverso i cosiddetti “outfit”, gli utenti possono aggiungere e modificare le feature hardware del device in maniera facile e veloce.

Le componenti si rimuovono e si fissano tramite Smartpins e, in base all’outfit selezionato, sarà possibile abilitare funzionalità. In base alle esigenze degli utenti, si potrà aggiungere la ricarica wireless, un nuovo sistema di fotocamere o una protezione ulteriore per lo schermo o la scocca.

iFixit ha stretto una partnership con HMD per supportare la riparabilità in autonomia di Fusion, lo smartphone modulare

HMD ha reso l’interfaccia e il toolkit di sviluppo degli outfit completamente open-source, quindi le possibilità sono infinite. Infatti, lo smartphone Fusion è l’emblema della personalizzazione e dell’innovazione ma, soprattutto, della riparabilità e della longevità.

Il brand ha puntato sulla massima riparabilità dello smartphone, permettendo agli utenti di intervenire in autonomia. Questo approccio è assolutamente supportato dal team di iFixit che da anni sta conducendo la propria battaglia sulla riparabilità dei dispositivi elettronici.

Grazie alla partnership tra iFixit e HMD, sarà possibile accedere a guide di riparazione dettagliate e alle componenti sostitutive. Basterà collegarsi al sito di iFixit per avere accesso a tutti i dati e i pezzi necessari per poter aggiornare facilmente il proprio dispositivo.

Come affermato da Kyle Wiens, CEO di iFixit: “Il telefono Fusion è esattamente il tipo di prodotto di cui abbiamo bisogno. Non è solo uno smartphone; è un movimento verso un hardware modulare e aggiornabile che migliora nel tempo. HMD sta dando potere alle persone con un hardware progettato per durare“.