HMD aveva promesso un 2024 ricco di novità e, finora, non ha deluso. Tra gli ultimi lanci, spiccano alcuni feature phone a marchio Nokia, inclusi modelli iconici come il 3210, e i primi smartphone del nuovo brand. Queste sono solo le prime sorprese, con il meglio atteso per l’estate, in particolare a luglio. Il leaker @smash_60 ha anticipato su X l’arrivo imminente di alcuni nuovi smartphone targati HMD, rivelando i seguenti modelli: Nighthawk “Red”, Tomcat “Blue” e Project Fusion.

Con questi nuovi modelli, HMDGlobal dimostra di voler consolidare la sua presenza nel mercato degli smartphone. Lo scopo è quello di offrire dispositivi per diverse fasce di prezzo e con caratteristiche che promettono di soddisfare una vasta gamma di utenti. L’innovazione e la varietà dei prodotti suggeriscono che il 2024 sarà un anno significativo per il brand.

Ecco i nuovi possibili dispositivi di HMD

Il Nighthawk non dovrebbe essere il nome definitivo di questo smartphone, ma una denominazione interna. Dunque, è importante ricordare che verrà modificata prima del lancio ufficiale. Tra le sue caratteristiche principali si segnalano un display AMOLED FHD+ con refresh rate a 120Hz. Inoltre, ci sarà anche una piattaforma mobile Snapdragon 4 Gen2. La memoria sarà di 8GB di RAM, con opzioni di memoria espandibile da 128GB o 256GB. Il dispositivo HMD presenterà Android 14. Inoltre, avrà connettività Wi-Fi5, Bluetooth5.1, NFC e un jack audio da 3,5mm. Il suono sarà garantito da un doppio speaker. Il comparto fotocamere è composto da una anteriore da 32MP e due posteriori. Di quest’ultime la principale sarà da 108MP con OIS, la secondaria da 2MP. La batteria è da 5000mAh. Per quanto riguarda il costo, per la versione 8/128GB costerà 250euro, quella da 8/256GB 290euro.

Il Tomcat è un dispositivo di fascia superiore. Il display sarà AMOLED FHD+ con refresh rate a 120Hz e PureDisplay HDR10+. Il dispositivo presenterà uno Snapdragon 7s Gen2, supportato da 8GB o 12GB di RAM. Per la memoria interna ci sono 256GB. Anche qui il dispositivo presenterà il sistema operativo sarà Android 14. Il dispositivo avrà una resistenza IP67 e un sensore per le impronte digitali integrato nel display. L’audio sarà garantito da speaker stereo con tecnologia OZO Playback. La connettività includerà Bluetooth 5.2 e NFC. La fotocamera anteriore è da 32MP. Le due posteriori sono una principale da 108MP con OIS e una secondaria da 8MP. La batteria è da 4900mAh. È prevista la ricarica rapida a 33W. Il prezzo per la versione 8/256GB è 400euro, per quella da 12/256GB si passa a 440euro.

Infine, si parla di un progetto HMD innovativo, uno smartphone modulare denominato Project Fusion. Sebbene i dettagli sul debutto siano scarsi, il prototipo presenta un display IPS da 6,6″ FHD+ e un processore Qualcomm QCM6490. La memoria sarà di 8GB di RAM e la connettività comprenderà WiFi 6E, Pogo Pin e un jack audio da 3,5mm. Altre caratteristiche includeranno HMD Smart Outfits e Dynamic Triple ISP. Le fotocamere posteriori comprenderanno una principale da 108MP PureView e una secondaria da 2MP. La batteria avrà una capacità di 4800mAh. Inoltre, è presente la ricarica cablata a 30W e wireless a 15W.