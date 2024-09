Sembra che sia ormai quasi tutto pronto per il debutto ufficiale della nuova console da gaming del colosso Sony. Ci stiamo ovviamente riferendo alla prossima PlayStation 5 Pro, la quale è stata protagonista indiscussa dei rumors e delle indiscrezioni delle ultime settimane. Ora, però, è arrivata la conferma da parte della stessa azienda giapponese. A pomeriggio, durante un evento, il colosso Sony svelerà ufficialmente al mondo questa nuova console. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation 5 Pro, annuncio ufficiale da parte di Sony fra pochissimo!

Fra ormai pochissime ore il colosso giapponese Sony terra un importante evento durante il quale annuncerà ufficialmente la sua nuova console da gaming di ultima generazione. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova console PlayStation 5 Pro. Quest’ultima è stata l’oggetto preferito di tutti i rumors e le indiscrezioni emerse nel corso di questi ultimi mesi.

Dopo tanta attesa, però, oggi avremo finalmente diverse notizie ufficiali da parte di Sony. Su PlayStation Blog, infatti, il colosso giapponese ha rivelato l’imminente annuncio riguardante proprio la sua console da gaming.

“Unisciti a noi per una presentazione in streaming condotta da Mark Cerny, Lead Architect della console PS5. La Presentazione Tecnica di 9 minuti si concentrerà su PS5 e sulle innovazioni nella tecnologia di gioco.”

Non ci sono quindi molti dubbi sul fatto che si tratterà di una nuova versione dell’attuale console da gaming di Sony, la nuova PlayStation 5 Pro, per l’appunto. Ci saranno sicuramente numerose innovazione tecnologiche rispetto all’attuale versione, anche se per il momento non sappiamo con certezza se sarà resa disponibile soltanto una versione digital o anche una versione con supporto al disco fisico.

Staremo a vedere cosa deciderà di fare il colosso del gaming giapponese Sony al riguardo. L’appuntamento è fissato dunque per questo pomeriggio alle ore 17:00 per l’annuncio ufficiale della nuova PlayStation 5 Pro!