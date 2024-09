Esselunga: Offerte TECH STREPITOSE fino all'11 settembre

Se siete alla ricerca di offerte tecnologiche davvero vantaggiose, Esselunga è il vostro alleato perfetto! Questa volta, vi sorprenderà con promozioni esclusive! Troverete su alcuni dei device più richiesti del momento, permettendovi di acquistare prodotti superbi e di altissima qualità senza dover svuotare le vostre tasche. Siete sempre stati tentati dall’idea di un nuovo smartphone o di una TV ultra moderna? Oppure avete sempre desiderato semplificare la vita con un robot aspirapolvere? Ebbene, Esselunga ha pensato proprio a tutto! Avrete sconti che renderanno i vostri acquisti ancora più fantastici.

Ma non è tutto! Oltre a prodotti essenziali come smartphone e TV, le offerte includono una vasta gamma di gadget e accessori che arricchiranno la vostra esperienza quotidiana. Che ne dite di uno speaker potente o delle cuffie perfette per l’intrattenimento on-the-go? O magari un microfono karaoke per rallegrare le serate tra amici? Le occasioni da non perdere sono tante, e la qualità dei marchi proposti da Esselunga è una garanzia. Con prezzi ribassati e promozioni pensate per accontentare ogni tipo di esigenza, queste offerte sono valide fino all’11 settembre. Se non avete ancora approfittato di queste super promozioni, il momento è adesso!

iPhone 15 e TV Hisense a prezzi folli soltanto da ESSELUNGA

Volete finalmente mettere le mani sul tanto desiderato iPhone 15? Grazie alle promozioni di Esselunga, potete averlo a soli 728,00 euro. Un’occasione imperdibile per chi cerca il massimo della tecnologia. E per gli appassionati di cinema e serie TV, c’è la fantastica TV LED Hisense, proposta a 329,00 euro, ideale per trasformare ogni serata in una vera esperienza di intrattenimento. Non siete stanchi delle faccende domestiche? Esselunga vi offre il Robot Roomba Combo Essential a un prezzo imbattibile di 189,00 euro. E se invece volete rendere le vostre serate memorabili, il Microfono Karaoke Pro a soli 9,90 euro farà al caso vostro! Queste promozioni vi faranno così tanto risparmiare ce potrete comprare più di quanto pensavate. Non lasciatevi sfuggire queste promo super su prodotti di altissima gamma. Correte da Esselunga o visitate il sito prima che scada l’11 settembre!