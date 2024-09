Presentato pochissimi giorni fa, Dreame L40 Ultra è un robot aspirapolvere (con funzione di lavapavimenti) top di gamma che innalza nuovamente il livello qualitativo dei device dello stesso tipo, mettendo a disposizione del pubblico un prodotto dall’elevata potenza di aspirazione, adatto quindi per tutte le tipologie di ambienti e di abitazioni, ed estremamente versatile, data la presenza dell’unità MopExtend, il che gli permette di rilevare gli angoli ed i bordi, così da estendere il raggio d’azione del mop di 4 centimetri. (ma non solo, anche della spazzola laterale) Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Unboxing e contenuto della confezione

All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto: il robot aspirapolvere, la stazione di svuotamento, la spazzola principale, laterale, il proteggispazzola ed il contenitore della polvere (che sono già preinstallati), la spazzola TriCut, il supporto per mocio (con altrettanti mocio), uno strumento di pulizia (una piccola spazzola utile per pulire la base di svuotamento), la soluzione detergente da 200ml, la piastra di estensione per la rampa della stazione e due sacchetti per la polvere da 3,2 litri. A completare questo lungo elenco possiamo aggiungere manuale dell’utente e guida rapida.

Robot aspirapolvere – Design e estetica

Come per altre recensioni di robot aspirapolvere con base di svuotamento, suddividiamo i paragrafi per approfondire ogni singolo aspetto di tutte le componenti. Il robot è realizzato in plastica, di colorazione bianca con finitura prevalentemente lucida, riflessi dorati (che richiamano la base) ed un inserto anteriore nero, dove si trova la videocamera per la navigazione. La forma è classica, è un prodotto rotondo, con la torretta LiDAR che si erge superiormente, andandone ad incrementare lo spessore.

Le dimensioni sono di circa 350 x 350 x 103,8 millimetri, il diametro di 35 centimetri è perfettamente in linea con le aspettative e con gli standard a cui siamo solitamente abituati, mentre lo spessore di 10,3 centimetri è forse leggermente superiore rispetto ad altri modelli, nulla toglie, tuttavia, che riesce perfettamente a pulire sotto tavolini o mobili bassi. I materiali costruttivi sono complessivamente ottimi, sia al tatto che alla vista appare un prodotto di fascia altissima.

Robot aspirapolvere – Specifiche e prestazioni

Dreame L40 Ultra riesce a raggiungere una potenza di aspirazione di 11’000 Pa, con possibilità per l’utente di scegliere tra cinque livelli differenti di aspirazione. Ciò non è strettamente necessario data la presenza di una telecamera RGB AI con la quale riuscire ad individuare in modo indipendente lo sporco direttamente sul pavimento, permettendo al robot di variare la potenza in totale autonomia. Il prodotto integra Flex Arm, il doppio braccio robotico, con il quale è possibile estendere ed allungare la spazzola laterale (oltre che sollevarla di 10 millimetri), così da raggiungere le aree più nascoste al di sotto dei mobili. In confezione è presente poi la spazzola TriCut Anti-Tangle, soluzione ideale per impedire che i capelli si possano aggrovigliare, causando non pochi grattacapi. Tutto quanto vi abbiamo raccontato è possibile con l’ausilio della tecnologia di rilevamento OmniDirt, infatti con il riconoscimento di macchie di vario genere, il sistema andrà a sollevare spazzola centrale e laterale (per evitare che la sporcizia venga distribuita sul pavimento), effettuando un lavaggio accurato.

Il dispositivo recensito integra anche la funzione lavapavimenti, infatti nella parte posteriore si trovano due mocio per la corretta pulizia, con tecnologia MopExtend RoboSwing. In termini pratici la resa è identica a quanto accade con la spazzola laterale, ma in questo caso il sistema riesce a rilevare gli angoli ed i bordi in modo automatico (sfruttando un sensore di posizione), così da poter estendere il braccio del mop fino ad un raggio di 4 centimetri. Una soluzione all’avanguardia che facilita il lavaggio delle aree più nascoste e difficili da raggiungere. I mop, per evitare problematiche con la pulizia di tappeti, si possono sollevare di circa 10,5 millimetri, anche in questo caso in modo completamente automatico (in alternativa è possibile rimuovere temporaneamente i moci, operazione automatica nella base di svuotamento). Le ruote motrici, che garantiscono lo spostamento, hanno una potenza più che discreta, potendo superare ostacoli fino a 22 millimetri.

Il controllo della pulizia avviene sia tramite i tre pulsanti fisici posti superiormente, che con l’applicazione mobile (compatibile sia con iOS che con Android), che con il controllo vocale. Il sistema di navigazione permette di rilevare gli ostacoli in ogni direzione, con riconoscimento di 100 oggetti differenti, ed una precisione estrema nello spostamento. Le mappe che il sistema andrà a creare sono dettagliate a 4 livelli, così da essere adatto anche per case particolarmente grandi e complesse. Gli utenti potranno creare zone vietate, o anche con tende, ottimizzando la pulizia e lo spostamento del robot nell’ambiente. La presenza della telecamera intelligente, combinata con la luce strutturata 3D, senza dimenticarsi della luce a LED integrata, gli permette la corretta pulizia anche in aree buie o poco illuminate. Il robot aspirapolvere è in grado di adattare la pulizia in relazione alla disposizione, l’arredamento ed il tipo di pavimento, memorizzando il tutto per le sessioni successive. La stessa telecamera di cui sopra, può essere utilizzata per il monitoraggio video da remoto.

Dreame L40 Ultra ha una batteria da 5200mAh, la cui autonomia complessiva è di circa 194 minuti, considerando la modalità silenziosa. Nel caso in cui questa non fosse sufficiente, il prodotto torna alla base per ricaricarsi, e riprendere da dove si era interrotto; è presente la ricarica in off-peak, per ottimizzarla in determinati orari (dove ad esempio la corrente si paga meno).

Stazione di ricarica – Design

L’estrema eleganza la ritroviamo anche nel design della stessa stazione di ricarica, questa è realizzata prevalentemente in plastica, con finitura lucida ed un grande inserto centrale con una bella trama a righe che richiama il colore apprezzato sulla torretta LiDAR. I materiali utilizzati sono eccellenti, sintomo di ottima qualità e studio nella realizzazione del prodotto, oltre che durabilità nel corso del tempo. Le dimensioni sono allineate con gli standard a cui siamo abituati, precisamente sono di 340 x 456,7 x 590,5 millimetri.

All’interno della stazione possiamo trovare il contenitore per la polvere, sito proprio nella parte centrale, da 3,2 litri (quello interno è da 300ml invece), dove deve essere posizionato il sacchetto che trovate in confezione. L’unico difetto, se proprio dobbiamo trovarne uno, riguarda la necessità di riacquistarli quando terminati. Superiormente, invece, con un’apertura a ribalta, ecco arrivare i due serbatoi per acqua sporca e acqua pulita, quest’ultimo riempibile in automatico con il collegamento diretto alla tubatura di casa (è necessario il kit di collegamento, venduto a parte).

Stazione di ricarica – specifiche e prestazioni

La stazione di ricarica di questo Dreame L40 Ultra svolge moltissime funzioni in modo totalmente automatico: in primis svuota il serbatoio della polvere, raccogliendolo nel sacchetto preposto (l’autonomia dovrebbe essere di circa 75 giorni), ed allo stesso modo utilizza l’acqua inserita per il lavaggio dei panni. La pulizia avviene ad una temperatura di 65°C, con annesso lavaggio del vassoio, per poi terminare il tutto con l’asciugatura dei moci con aria calda. Come vi abbiamo anticipato, collegando il sistema agli attacchi preposti in casa, potrete anche ricaricare e svuotare i serbatoi, senza dover intervenire manualmente. Il detergente per la pulizia non deve essere inserito nel serbatoio dell’acqua, ma all’interno del piccolo serbatoio, così da essere sicuri di avere sempre i moci umidi e puliti, non mischiandoli in alcun modo.

Una serie di funzioni che rendono l’esperienza davvero comodissima e di alto livello, gli utenti non dovranno fare praticamente nulla, a tutto pensa il Dreame L40 Ultra, un robot aspirapolvere/lavapavimenti in grado di distinguersi dalla massa, grazie alla presenza di tanta tecnologia ed innovazione.

Conclusioni

Al giorno d’oggi è davvero difficile trovare di meglio, robot aspirapolvere così completi li possiamo contare sulle dita, i suoi punti di forza sono prima di tutto l’aspirazione Vormax da 11’000 Pa, una potenza estrema, perfetta per tutti gli ambienti e le abitazioni, passando poi per la spazzola laterale sollevabile ed estensibile, tratto e caratteristica distintive di questo Dreame L40 Ultra. Le funzioni di cui vi abbiamo parlato, inerenti alla stazione di ricarica, al lavaggio dei pavimenti e similari, sono presenti anche su altri modelli di fascia alta della stessa azienda. Nel complesso è un prodotto che consigliamo davvero ad occhi chiusi, nel caso in cui vogliate il meglio del meglio, dovete acquistarlo subito.

Il suo prezzo di vendita è comunque proporzionato alla qualità, poiché oggi può essere vostro sul sito ufficiale di Dreame ad un prezzo di listino di 1199 euro. Il pagamento può avvenire, oltre ai più classici metodi di pagamento, anche tramite Klarna, così da suddividere il versamento in 3 comode rate, senza dover pagare nemmeno un interesse. La spedizione è diretta al vostro domicilio, completamente gratuita, e non dovrete nemmeno temere l’eventuale pagamento di dazi doganali, essendo disponibile da un magazzino in Europa. Se interessati all’acquisto, ricordiamo che la garanzia ha una durata di 36 mesi (come indicato direttamente sul sito di Dreame), e copre tutti i difetti di fabbrica che gli utenti potrebbero riscontrare durante l’utilizzo, non gli eventuali danni; non è previsto un periodo di recesso all’acquisto, se non i soli 14 giorni che sono a tutti gli effetti obbligatori per legge, con decorrenza dalla data di ricezione della merce al proprio domicilio.