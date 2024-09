LG ha approfittato dell’evento IFA 2024 per presentare una novità davvero interessante per gli appassionati di cucina e dei social. Si tratta di un nuovo forno della gamma Instaview con telecamera interna. Tale dettaglio, insieme all’introduzione dell’intelligenza artificiale, permette al dispositivo di fornire una serie di funzioni extra. Tra quest’ultime c’è la possibilità di riconoscere i diversi cibi presenti nel forno. In questo modo sarà possibile selezionare la preparazione più adeguata.

I primi dettagli sul nuovo forno LG con telecamera interna

Il dispositivo è in grado di presentare diverse combinazioni riguardo la temperatura e la durata delle preparazioni. Inoltre, il forno guida gli utenti nell’uso del vapore per determinati tipi di cottura. E non è tutto. LG ha progettato un nuovo sistema AI che entra in gioco non appena si chiude la porta del forno. A quel punto, il sistema riconosce il tipo di pietanza introdotta e propone diversi tipi di cottura tra cui scegliere. Inoltre, la presenza dell’assistente di ThinQ On propone delle possibili ricette che gli utenti possono scegliere di seguire.

Sarà possibile chiedere all’intelligenza artificiale una specifica ricetta e il sistema proporrà una ricetta e potrà impostare il forno in modo diretto.

Il forno di LG presenta anche un ulteriore dettaglio che lo rende ancora più allettante per tutti gli utenti interessati al mondo dei social. La presenza di una telecamera interna permette agli utenti di fare foto e timelapse sulla cottura. Tutto ciò può diventare contenuto ideale per i social media. Ideale sia per chi si diverte a pubblicare contenuti che per food blogger.

Dalle caratteristiche presentate il dispositivo sembra promettere un’esperienza interessante e tecnologica sia in cucina che sui social. Con il suo nuovo forno della gamma Instaview, presentato durante l’evento IFA 2024, LG introduce un ulteriore elemento distintivo per il settore tecnologico e per gli elettrodomestici smart.