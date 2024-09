Negli ultimi anni l’attenzione del pubblico si è riversata notevolmente sull’acquisto di compressori ad aria portatili, stiamo parlando di dispositivi di ottima qualità che permettono di gonfiare rapidamente le gomme di vetture, autoveicoli o similari, risparmiando notevolmente sul prezzo finale da corrispondere.

Il modello di cui vi parliamo nell’articolo presenta la possibilità di raggiungere una potenza di gonfiaggio di 150 PSI con 4 modalità di gonfiaggio stesso, il che lo rende estremamente più versatile ed aperto a svariati utilizzi. Nella parte superiore è presente una piccola luce LED che permette di illuminare l’area di gonfiaggio, lanciato nel corso del 2024, è caratterizzato da un sistema di controllo fisico posto superiormente, dove trova posto anche un piccolo display LED sul quale visualizzare le informazioni di stato.

Compressore portatile per auto, moto e bici a 18 euro

Il compressore portatile costa molto meno di quanto avreste mai immaginato, infatti nel periodo appena precedente il prezzo mediano era stato di 29,99 euro, cifra che è stata fortemente ribassata sino a raggiungere il valore finale di soli 18,99 euro. Se volete effettuare l’acquisto, vi potete collegare qui.

Lanciato ufficialmente nel corso del 2024, il prodotto è perfettamente adatto per qualsiasi mezzo da gonfiare, sia esso un autoveicolo, un motoveicolo, o anche semplicemente una bicicletta o un pallone, una grande versatilità che lo rende estremamente appetibile agli occhi della maggior parte dei consumatori. La portabilità è garantita prima di tutto da dimensioni ridottissime, poiché può stare senza alcun problema nel palmo di una mano, ma anche dalla presenza di una comodissima sacchetta per facilitare il trasporto, oltre al cavo microUSB per l’effettiva ricarica del dispositivo, il quale dovrà essere collegato ad una presa a muro per mezzo del corrispettivo alimentatore.