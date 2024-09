Sembra che presto potrebbe cambiare, grazie alla tecnologia, anche il modo in cui si rimuove il cerume. Ciò è possibile con i dispositivi di Bebird. L’azienda si è specializzata proprio in questo settore ed ora i suoi dispositivi possono essere utilizzati anche come otoscopio. La loro caratteristica è la presenza di una fotocamera Full HD. Grazie a tale integrazione i dispositivi possono trasmettere le immagini in tempo reale grazie all’app precedentemente installata sullo smartphone.

Bebird lancia un nuovo dispositivo per la pulizia delle orecchie

Ci sono diverse modalità per rimuovere il cerume con determinati dispositivi. Ad esempio, è possibile usare R1 Ultra che includono diversi tappini. Quest’ultimi si adattano alle diverse forme delle orecchie e possono essere lavati sotto l’acqua. Dopo l’utilizzo e la pulizia possono essere riposti nell’apposita custodia dedicata o nella base del dispositivo Bebird. I dispositivi hanno incluso anche un giroscopio e sei luci LED con le quali illuminare l’area. In tal modo sarà possibile procedere spediti senza procedere per tentativi. I prodotti Bebird si spengono in modo automatico quando si rimette il tappo. Quest’ultimo è fondamentale per far sì che non si accumuli polvere al loro interno.

Oltre alla luce è anche disponibile una fotocamera integrata che aiuta gli utenti ad essere sempre più precisi. Inoltre, utilizzando modelli come M9 S, è possibile usare la stessa modalità per visionare sia il cavo orale che quello nasale. Ciò permetterà di verificare la presenza, ad esempio, di infezioni. Infine, gli utenti potranno utilizzare i dispositivi Bebird anche per effettuare foto e video. Quest’ultimi potranno essere inviati al proprio medico per richiedere poi un consulto.

La batteria dei dispositivi è ricaricabile grazie alla presenza di una porta USB-C. Inoltre, Bebird assicura, con una sola ricarica, un’autonomia pari a circa due mesi. I modelli presentati sul mercato sono tre. Quest’ultimi hanno un prezzo che va da un minimo di 32,99 ad un massimo di 79, 99 dollari.