Uno dei temi caldi nel mondo delle auto elettriche è costituito senza alcun dubbio dalle batterie e dalla loro ricarica, un grande freno che infatti blocca spesso gli utenti nel passaggio una vettura elettrica risiede proprio nel fatto che la ricarica non ha tempi minimamente paragonabili a quelli di un rifornimento di carburante tradizionale, cosa che alimenta la classica paura di rimanere con la batteria scarica mentre si circola.

Se da un lato dunque le aziende si stanno impegnando a migliorare le batterie aumentando la densità energetica e di conseguenza anche le capacità di accumulo, dall’altro queste ultime si stanno prodigando anche per migliorare la velocità di ricarica delle batterie fortificando sia l’infrastruttura di ricarica presente sul territorio, sia la tecnologia che consente di accumulare energia all’interno delle celle.

Zeekr fa il miracolo

Ecco dunque che la nota azienda automobilistica cinese ha sferrato un colpo decisamente importante a tutto il mercato nonché alla tecnologia legata alle auto elettriche, la casa facente parte del gruppo Geely, in un evento di presentazione delle sue nuove vetture ha infatti mostrato al mondo la sua cella al litio ferro fosfato in grado di ricaricarsi ad una velocità mai vista prima, in condizioni ottimali infatti è possibile passare dal 10% all’80% di autonomia in appena 10 minuti e mezzo, un risultato mai visto prima e neanche lontanamente pensabile dalle altre case automobilistiche che sfruttano celle convenzionali.

Come se non bastasse l’azienda ha fatto un lavoro di ottimizzazione della tecnologia talmente perfetto che queste batterie sono in grado di ottenere un risultato soddisfacente anche a -10 °C, infatti la carica dal 10 all’80% a quella temperatura avviene in appena 30 minuti, ricordiamo infatti che le batterie delle auto elettriche soffrono terribilmente il freddo, che ne abbassa le prestazioni sia in termini di capacità che di ricarica.

Al momento questo nuovo modello di batteria sarà equipaggiato sulla nuova versione della Zeekr 007.