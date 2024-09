Google è continuamente a lavoro per aggiornare le proprie applicazioni. In questo modo il colosso di Mountain View punta a fornire ai suoi utenti servizi che siano sempre efficienti, pratici e all’avanguardia. Per questo motivo può capitare che Google decida di eliminare alcune funzionalità che vengono reputate poco utili o poco funzionali. Ci sono però casi in cui si presenta un cambio di idea e tali decisioni vengono ribaltate. A tal proposito, sembra che una funzionalità eliminata da Google Chrome potrebbe presto tornare disponibile per tutti gli utenti.

È importante sottolineare che le modifiche di Chromium Gerrit di solito interessano le build del canale Canary, in un primo momento. Solo dopo aver ricevuto l’okay dai tester la funzione verrò implementata per la versione stabile del browser. Sarà dunque necessario attendere per avere maggiori informazioni ufficiali.

Google Chrome: qual è la funzione ripristinata?

Tra le recenti modifiche che riguardano in prima persona il browser dell’azienda di Mountain View è stata scovata una indirizzata alla barra degli strumenti inferiore. A riportare la notizia è il leaker Leopeva64. In un post su X ha dichiarato che su Chrommium sono stati trovati diversi riferimenti a tale opzione.

La barra degli strumenti inferiore era già stata implementata dal team di sviluppatori del browser alcuni anni fa. Quest’ultima era però stata rimossa nel 2020.

La barra inferiore risulta particolarmente utile soprattutto per tutti gli utenti che utilizzano smartphone con lo schermo più grande o anche tablet. In questi casi, potrebbe risultare necessario utilizzare l’altra mano per poter raggiungere la barra degli indirizzi che è situata nella parte superiore della schermata.

Un intervento, quello di Google per il suo browser Chrome, che sembra voler facilitare l’esperienza degli utenti con la piattaforma. Al momento, come anticipato, l’opzione è in fase di testing. Non resta che attendere per scoprire se e quando la barra tornerà definitivamente nella versione stabile di Chrome.