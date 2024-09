Alpine pronta a stupire: ecco la A390_β

Che cosa possiamo aspettarci dalla nuova Alpine A390_β? Il nome segue la tradizionale nomenclatura del brand francese, con la lettera “A” e tre numeri. Il “3” indica le dimensioni maggiori rispetto alla A290, mentre il “90” suggerisce un modello versatile pensato per l’uso quotidiano. La lettera Beta, proveniente dall’alfabeto greco, richiama invece la fase di sviluppo avanzato, prima dell’arrivo della versione di serie.

Ma quali caratteristiche avrà questa nuova sportiva? Anche se Alpine non ha rilasciato molte informazioni, sappiamo che la A390_β sarà basata sulla piattaforma AmpR Medium del Gruppo Renault, confermando che si tratta di un’auto full electric. Alpine ha condiviso solo un teaser ad ora. La società ha lasciando gli appassionati in attesa di scoprire il design definitivo. La silhouette della vettura, avvolta nella penombra, suggerisce linee audaci, ma è ancora troppo presto per fare speculazioni che possano rivelarsi veritiere.

La nuova Alpine sportiva ed elettrica

Si tratterà di una fastback elettrica pensata per il mercato premium, con un occhio di riguardo per l’equilibrio tra prestazioni sportive e fruibilità quotidiana. Questa auto potrebbe essere anche l’erede del progetto GT X-Over, un crossover elettrico di cui si parlava tempo fa, ma che non ha più visto aggiornamenti recenti. Non è incredibile pensare che questa concept car possa essere il futuro delle sportive Alpine? E mentre i dettagli restano scarsi, possiamo già intuire che la A390_β rappresenterà una svolta per il marchio, sia in termini di design che di tecnologia.

Alpine non si limiterà solo alla A390_β al Salone di Parigi 2024: presenterà anche Alpenglow Hy6, una versione avanzata del suo prototipo a idrogeno, e offrirà nuovi esempi di personalizzazione per la A110. Il concept elettrico sarà ufficialmente svelato l’11 ottobre, lasciando spazio all’immaginazione fino a quel momento. Il lancio del modello di serie è previsto per il prossimo anno. Esso promette di portare Alpine a competere ai massimi livelli nel segmento delle vetture sportive elettriche. Non resta che aspettare l’evento per scoprire di più sul futuro della A390_β.