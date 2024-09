Se hai meno di 30 anni non puoi perdere l’occasione di attivare la WindTre Super 5G, l’offerta più economica del momento che mira a garantire degli ottimi servizi a un prezzo particolarmente ridotto.

L’offerta è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti aventi un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, i quali possono procedere con l’attivazione accedendo al sito ufficiale del gestore o recandosi in uno dei punti vendita abilitati.

Passa a WindTre e attiva l’offerta SUPER

La WindTre SUPER 5G prevede una spesa di soli 9,99 euro al mese e include:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

I clienti non dovranno affrontare alcuna spesa extra grazie al blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo. WindTre richiederà esclusivamente una spesa di 10,00 euro per la nuova SIM, che in caso di attivazione online sarà spedita dal gestore gratuitamente.

La spesa prevista per il rinnovo dovrà essere sostenuta tramite carta di credito, conto corrente o carta conto ma i clienti potranno optare per il pagamento tramite credito residuo. In quest’ultimo caso, sarà necessario attivare l’apposita versione dell’offerta, che non permetterà più di ricevere 200 GB di traffico dati al mese bensì 100 GB.

WindTre permette di abbinare all’offerta anche l’acquisto di uno smartphone a rate e propone numerosi dispositivi tra i quali sarà possibile scegliere al momento dell’attivazione. Gli utenti interessati a ottenere uno smartphone da abbinare alla propria tariffa potrebbero però trovare la soluzione maggiormente adeguata tra le offerte All Inclusive del gestore, che includono nel prezzo tanti servizi e permettono di ottenere uno smartphone gratis.

Si ricorda che l’offerta WindTre SUPER è rivolta anche agli utenti over 70 e che un’ulteriore versione è destinata a tutti i nuovi clienti under 14, questi ultimi potranno ottenere 200 GB al mese a partire da soli 6,99 euro.