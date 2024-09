WindTre, dallo scorso 2 settembre, ha aggiunto al catalogo di smartphone 5G acquistabili a rata zero nuovi dispositivi. Il sistema si basa su un singolo pagamento in anticipo e il costo di attivazione della rateizzazione. Sono diversi i dispositivi che WindTre ha reso disponibili per i suoi già clienti. Ma come funziona nello specifico?

Le rate vengono abbinate all’offerta di rete mobile selezionata dagli utenti. Ciò permette di ottenere uno sconto pari ad ogni rata mensile sulla promo stessa.

WindTre: dispositivi aggiunti al catalogo rata zero

I nuovi smartphone aggiunti sono l’Honor200 Smart. l’TCL 50 5G e l’Oppo A60 5G. I dispositivi vengono acquistati in 24 rate mensili da 0 euro. Gli utenti devono pagare solo l’anticipo eventuale e il contributo che permette di attivare la rateizzazione con WindTre. Quest’ultimo costo, dal 20 marzo del 2023, corrisponde a circa 6,99euro una tantum. Il pagamento rateizzato avviene tramite conto corrente o carta di credito.

La novità di questa promo è che non solo i già clienti, ma anche i nuovi utenti possono ora accedere all’acquisto a rata zero dei tre modelli annunciati. Per i già clienti WindTre è necessario essere in possesso di una SIM ricaricabile voce e dati attiva. Nello specifico, la scheda deve essere attivata da almeno 180 giorni e con un’offerta con prezzo mensile pari a minimo 9,99 euro.

Per verificare se la propria SIM WindTre è compatibile con la promo basta recarsi in uno dei negozi dell’operatore. Dopo aver verificato la compatibilità è poi possibile procedere con l’acquisto del nuovo smartphone. È possibile decidere in anticipo se, in caso di recesso anticipato, si preferisce mantenere il sistema a rate o optare per un’unica soluzione per i pagamenti residui. Tale scelta può essere modificata, in un secondo momento, attraverso il Servizio Clienti di WindTre. In alternativa, gli utenti possono comunicarlo anche al momento del recesso.