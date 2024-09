BMW sta intensificando il suo impegno per ridurre le emissioni di CO2 attraverso una serie di iniziative innovative, tra cui la produzione di energia rinnovabile per alimentare i propri stabilimenti. Tra queste iniziative, la casa automobilistica ha recentemente avviato un progetto pilota che sfrutta una tecnologia di energia eolica avanzata, sviluppata da Aeromine Technologies.

La nuova tecnologia eolica avanzata per BMW

Questo progetto fa parte di un’iniziativa del BMW Group Real Estate, supportata dal BMW Startup Garage, un programma che sostiene le startup emergenti impegnate nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia. La novità di questo progetto è rappresentata da un sistema di energia eolica “motionless”, installato sul tetto dello stabilimento di Oxford, dove vengono prodotte le MINI. Questo sistema, progettato da Aeromine, differisce dai tradizionali impianti eolici per il suo design innovativo e silenzioso.

Il sistema eolico di Aeromine è caratterizzato da un’unità priva di pale visibili. Installato sul bordo degli edifici e orientato verso il vento prevalente, il dispositivo utilizza profili verticali che creano un effetto di vuoto, attirando l’aria dietro un’elica interna per generare elettricità. Questo design riduce al minimo il rumore e le vibrazioni, evitando disturbi all’ambiente e alla fauna selvatica circostante, e si distingue anche per l’uso di materiali altamente durevoli e riciclabili.

L’unità eolica è progettata per integrarsi con l’impianto solare già esistente nello stabilimento di BMW, che è in funzione da dieci anni. Questo impianto solare, uno dei più grandi del Regno Unito, comprende oltre 11.000 pannelli e copre un’area equivalente a cinque campi da calcio. Genera elettricità sufficiente per alimentare circa 850 famiglie per un anno. Tuttavia, durante i mesi invernali e le ore serali, quando la produzione solare diminuisce e le condizioni di vento possono essere più favorevoli, il sistema eolico di Aeromine offre una soluzione complementare per garantire una fornitura continua di energia rinnovabile.

Questo progetto rappresenta un passo significativo per BMW verso l’adozione di tecnologie energetiche sostenibili e dimostra l’impegno dell’azienda nella riduzione del proprio impatto ambientale.