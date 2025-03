Very Mobile regala 200 GB al mese: c’è il 5G, il prezzo è bassissimo

Very Mobile torna a far parlare di sé grazie a una nuova promozione che potrebbe convincere molti utenti a cambiare operatore. Si tratta di un’offerta rivolta a chi proviene da Iliad e da altri operatori virtuali e che propone un prezzo competitivo insieme a un ricco pacchetto di servizi inclusi ogni mese.

Cosa offre la nuova tariffa di Very Mobile

Al centro della promozione troviamo 150 GB mensili per navigare in internet sfruttando la rete veloce 5G, senza costi aggiuntivi. Questo rappresenta un punto di forza importante, visto che normalmente l’accesso al 5G viene offerto solo con offerte più costose o con tariffe a pagamento extra.

Oltre alla navigazione, il pacchetto include anche minuti e SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali, sia fissi che mobili. Un elemento che assicura libertà totale nel comunicare, senza preoccuparsi di eventuali costi extra o soglie da rispettare.

Prezzo fisso per sempre e due mesi in regalo

L’aspetto più interessante di questa offerta è sicuramente il costo mensile: 5,99 euro al mese, prezzo bloccato per sempre. Una scelta che tranquillizza molti utenti, abituati a frequenti rincari nel mercato della telefonia mobile.

Ma non finisce qui: Very Mobile ha previsto un incentivo aggiuntivo, regalando due mesi gratuiti a chi deciderà di passare all’operatore entro il prossimo 13 marzo 2025. In questo modo, il gestore virtuale punta a convincere ancora più utenti a cambiare operatore.

Chi può attivare l’offerta e come farlo

Possono approfittare di questa promo gli utenti che arrivano da Iliad e da tutti i principali gestori virtuali, come PosteMobile, Kena, Ho. Mobile e altri. Per attivarla è sufficiente recarsi sul sito ufficiale di Very Mobile, scegliere la promozione e procedere con la portabilità del numero. In alternativa è possibile effettuare il passaggio direttamente presso un punto vendita aderente.

La nuova offerta Very Mobile con 150 GB, 5G incluso, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro, rappresenta un’opportunità decisamente conveniente, ideale soprattutto per chi vuole risparmiare senza rinunciare a qualità e quantità.