La nuova famiglia iPhone 16 sarà presentata da Apple nei primi giorni di settembre. L’attesa degli utenti e degli addetti ai lavori è rivolta ai quattro device che comporranno la famiglia e che, molto probabilmente, saranno suddivisi tra iPhone 16, Plus, Pro e Pro Max.

Nel corso di queste settimane, la famiglia è stata oggetto di alcune indiscrezioni che hanno permesso di scoprire alcuni dei dettagli dei nuovi smartphone di Apple. Stando alle nuove fughe di notizie possiamo venire a conoscenza di nuove informazioni e di una particolare mancanza.

I prossimi device della famiglia iPhone 16 non potranno registare video alla risoluzione 8K. Si tratta di una funzionalità che gli smartphone Android supportano da anni ma che Apple ha scelto di non supportare.

Apple non vuole introdurre la registrazione in 8K sugli iPhone 16, i motivi potrebbero essere di natura tecnica e di archiviazione

L’azienda di Cupertino ha scelto di utilizzare un sensore principale da 48MP sugli iPhone 14 Pro. Questo modulo potrebbe teoricamente supportare la registrazione in 8K ma Apple non l’ha implementata.

Un ulteriore motivo per questa scelta è da ricercare nel codec utilizzato per la registrazione. L’azienda della mela si basa sulla registrazione ProRes a 10-bit che permette di mantenere alta la qualità ma con file di elevate dimensioni. Utilizzando questa tecnologia con video in risoluzione 8K darebbe vita a file estremamente pesanti.

Per fare un esempio, un video ProRes 10-bit con risoluzione a 1080P arriva a pesare circa 1,7GB. Se la risoluzione passa a 4K con la stessa tecnologia, un minuto di video genera un file da oltre 6GB.

Ne consegue che gli smartphone con una dimensione di memoria limitata potrebbero risentire dell’utilizzo frequente della registrazione in 8K. Per questo motivo, Apple potrebbe aver scelto di eliminare all’origine questa possibilità per introdurla in futuro.

Infatti, secondo un recente report, Apple potrebbe aver iniziato un processo di aggiornamento hardware per questo motivo. I nuovi iPhone 16 Pro potrebbero arrivare sul mercato con 256GB di archiviazione come modello base.

Questa capacità non sarebbe comunque sufficiente a supportare una registrazione in 8K continua ma si tratta comunque di un aggiornamento gradito. Inoltre, sempre il modello Pro introdurrà la registrazione in 4K a 120 fps con un incremento rispetto ai 60 fps dello scorso anno.

Infine, Apple introdurrà un nuovo formato immagine denominato JPEG XL che permette di migliorare la compressione e la qualità rispetto al precedente formato. I riferimenti di questo formato sono emersi all’interno di iOS 17 e macOS 14 e certamente saranno annunciati dall’azienda di Cupertino con i nuovi iPhone 16.