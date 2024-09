Vodafone: ora le Silver partono da 7 EURO, ci sono 200 GIGA

La voglia di Vodafone di primeggiare è sempre stata una delle sue peculiarità ed è il motore che spinge il gestore a fare sempre meglio. Come è accaduto anche in passato, sono state restaurate delle offerte che, pur includendo sempre gli stessi contenuti, garantiscono dei prezzi nettamente più accessibili.

Le due Silver al momento presenti offrono il meglio, partendo da minuti senza limiti verso qualsiasi gestore e 200 messaggi verso tutti. Questi sono gli unici aspetti in comune, visto che per quanto riguarda il prezzo e i giga, ci sono dei cambiamenti.

Vodafone: le Silver hanno l’asso nella manica, ecco i prezzi più bassi di sempre

La prima soluzione ha un costo mensile di soli 7,99 € e permette di navigare sul web con 100 giga in 4G tutti i mesi. La seconda offerta invece si spinge ad un prezzo di 9,99 € al mese per offrire 150 giga in 4G.

Sarebbe stato molto difficile per Vodafone riuscire a recuperare degli utenti e acquisirne di nuovi se non fosse cambiato qualcosa. Come si può notare da quanto scritto più in alto, le offerte sono tra le più interessanti sul panorama della telefonia mobile ed è per questo che in molti vorrebbero sottoscriverle. Allo stesso tempo è fondamentale ricordare che Vodafone non permette a tutti di farlo e che lascia queste soluzioni solo a chi proviene da determinati provider mobili. È dunque bene avere a mente che solo chi proviene da gestori virtuali o da Iliad può assicurarsi una delle due offerte Silver.

Per il primo mese ci sarà anche una promozione molto interessante: chi sceglierà una delle soluzioni di Vodafone, potrà pagare solo 5 €. Inoltre si possono aggiungere anche 50 giga a quelli già esistenti, basta solo sottoscrivere SmartPay, un servizio gratuito che serve per la ricarica automatica. È proprio in questo modo che si potrà arrivare fino a 200 giga in 4G tutti i mesi.