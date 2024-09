Siamo arrivati a settembre ma, nonostante questo, l’operatore telefonico italiano TIM sta continuando a proporre sul proprio sito web un’offerta di rete mobile davvero interessante. Si tratta dell’offerta denominata TIM 5G Power Famiglia. Ci troviamo di fronte ad un’offerta di rete mobile convergente con l’offerta di rete fissa di TIM. Grazie alla convergenza, gli utenti potranno navigare ogni mese con giga senza limiti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

TIM, continua ad essere disponibile la super offerta convergente

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di continuare a proporre una delle sue offerte eccezionali. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta mobile denominata TIM 5G Power Famiglia. Quest’ultima è un’offerta davvero eccezionale e rivolta a tutti coloro che possiedono al momento un’offerta di rete fissa dell’operatore telefonico TIM.

Grazie alla convergenza con la rete fissa, gli utenti potranno navigare ogni mese senza pensieri grazie alla messa a disposizione di giga senza limiti. Questi saranno inoltre utilizzabili per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, l’offerta in questione include nel suo bundle minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS da inviare verso tutti i numeri.

Un’altra cosa interessante di questa offerta mobile è ovviamente il costo. Gli utenti dovranno infatti sostenere un costo per il rinnovo mensile di soli 9,99 euro per usufruire di questa super offerta convergente. Sul sito ufficiale dell’operatore c’è poi al momento disponibile anche un’altra interessante offerta di rete mobile, ovvero TIM Young. Quest’ultima ha sempre un costo di 9,99 euro al mese. Include in particolare fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Si tratta però di un’offerta rivolta solo ai nuovi clienti con una età inferiore ai 25 anni.