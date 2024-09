Foreste tropicali in difficoltà: il cambiamento climatico le sta danneggiando

Di dubbi ormai ne sono rimasti veramente pochi in merito alla questione ambiente. Tutto non sembra assolutamente volgere per il meglio, in quanto le persone si sono ritrovate ad affrontare problematiche con il clima che mai avrebbero immaginato. È proprio il cambiamento climatico ad aver modificato le abitudini dell’uomo e soprattutto alcuni aspetti della terra che vanno via via deteriorandosi. Ad oggi un altro aspetto molto importante riguarda le zone verdi, tra le quali le più importanti sono rappresentate dalle foreste tropicali.

Queste hanno un ruolo fondamentale nella protezione del clima ed è per questo che diversi accordi tendono a salvaguardarle. Proprio nel 2021 infatti c’è stata una conferenza sui cambiamenti climatici a Glasgow, dove ha partecipare con la loro firma sono stati ben 130 Stati. L’obiettivo è quello di bloccare la deforestazione entro il prossimo 2030 in tutto il mondo. Il riscaldamento globale però starebbe creando diversi problemi, esattamente come la siccità che è sempre più frequente.

Foreste tropicali in difficoltà per la troppa siccità e per il riscaldamento globale

I due aspetti appena citati qui in alto, stanno portando un’alterazione del ciclo del carbonio e un conseguente impoverimento del suolo e del sottosuolo. Secondo uno studio condotto da un gruppo di ricercatori coordinati dal Lawrence Livermore National Laboratory californiano, il carbonio vecchio immagazzinato nel suolo, potrebbe creare un grave scompenso sull’equilibrio degli ecosistemi.

L’età media del carbonio in fase di stoccaggio aumenta di circa due o tre anni semplicemente con un aumento della temperatura di 4° e con una riduzione del 50% delle piogge. Questo è quanto esce dallo studio in questione:

“Il riscaldamento globale e la siccità contribuiranno a una maggiore perdita di carbonio antico nel suolo e a una minore incorporazione di nuovi apporti di carbonio. Questo fenomeno intensificherà le perdite di carbonio del suolo e influenzerà negativamente la capacità delle foreste tropicali di immagazzinare carbonio, aggravando così gli effetti del cambiamento climatico“.

Questo è quanto aggiunto alla fine:

“I nostri risultati indicano che il cambiamento climatico renderà il carbonio immagazzinato nel suolo delle foreste tropicali più vulnerabile, accelerando la decomposizione e la perdita del carbonio accumulato nel passato“.