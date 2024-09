La partnership tra OPPO e la Union of European Football Associations (UEFA) è stata rinnovata per le prossime tre stagioni. La collaborazione permetterà di portare la tecnologia di altissimo livello del produttore cinese nelle competizioni calcistiche intenzionali.

La partnership sarà centrale per il futuro della UEFA Champions League, UEFA Super Cup, UEFA Futsal Champions League finals e della UEFA Youth League finals. Il successo delle due stagioni precedenti è stato cruciale per il rinnovo su base triennale.

OPPO andrà a ricoprire il ruolo di Official Smartphone Product Partner. L’annuncio è arrivato in occasione di un evento dedicato alla presenza di Billy Zhang, President of Overseas MKT, Sales and Service di OPPO, e Guy-Laurent Epstein, Marketing Director presso UEFA.

OPPO e UEFA rinnovano la propria partnership per rendere gli smartphone del produttore il punto di riferimento per le partite internazionali

Alla conferenza ha partecipato anche un ospite d’eccezione con una apparizione a sorpresa. La leggenda del calcio Iker Casillas Fernández ha fatto emozionare i fan mettendosi a disposizione per saluti e foto con gli ultimi prodotti OPPO.

Come affermato da Billy Zhang durante la conferenza: “La nostra collaborazione con UEFA nell’arco degli ultimi due anni ha evidenziato i nostri valori condivisi nel connettere e ispirare i fan di tutte le generazioni“. Il dirigente ha poi sottolineato che la partnership permetterà di connettere i fan alle partite in modo sempre più stretto. Le innovazioni e le tecnologie di OPPO, anche per quanto riguarda l’imaging e l’AI permetteranno di vivere queste esperienze in un modo del tutto nuovo

Infatti, OPPO ha creato il Matchday Phone per gli appassionati di calcio. Le ottiche degli smartphone del produttore integrano un teleobiettivo di alto livello e una resa eccezionale nella fotografia in notturna. La combinazione di questi elementi si traduce in fotografie perfette ad ogni partita e in ogni condizione.