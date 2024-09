OPPO ha avviato il rilascio di un nuovo importantissimo update software per la famiglia Reno12. L’aggiornamento introdurrà sui dispositivi il supporto all’Intelligenza Artificiale per supportare gli utenti nella quotidianità.

I modelli interessati dall’update sono Reno12 Pro, Reno12, Reno12 F e FS 5G e il roll-out è in corso a partire dal 30 agosto. Le principali funzionalità introdotte dal produttore sui vari modelli permettono di sfruttare l’AI generativa per migliorare la user experience.

In particolare, il brand ha pensato a tre feature principali in lingua italiana che supporteranno gli utenti in maniera attiva e semplificheranno l’uso. Si parte con AI Speak (Lettura ad alta voce) che permette di trasformare un testo scritto in audio. Il sistema leggerà il contenuto mostrato a schermo permettendo agli utenti di ascoltare invece che leggere.

Grazie alla funzionalità AI Summary (Riepilogo AI) sarà possibile riassumere testi lunghi ottenendo un testo più breve. In questo modo è possibile concentrare le informazioni e andare direttamente al centro dell’argomento.

Con AI Writer (Scrittura AI), invece, gli utenti otterranno supporto per la creazione di testi complessi. Inserendo una serie di comandi specifici, l’IA genererà un testo preciso e articolato da utilizzare a scopi personali o professionali.

Per attivare queste funzionalità sui device OPPO, sarà necessario richiamare la barra laterale quando ci si trova all’interno di un’app compatibile. Per esempio, AI Speak sarà utilizzabile solo quando sullo schermo è presente del testo mentre AI Writer si attiva quando saremo all’interno di un’applicazione di editing testo come Gmail.

Ma le novità di OPPO non finiscono qui e gli utenti potranno sfruttare anche le potenzialità offerte da AI Record Summary. Questa funzionalità sintetizza i meeting creando un testo riassuntivo dell’intera riunione. Il supporto alla lingua italiana lo rende ancora più versatile nel nostro Paese. Infine, nelle prossime settimane, farà il proprio debutto su Reno12 e Reno12 Pro la feature AI Best Face che permette di migliorare le foto e le espressioni dei soggetti ritratti.