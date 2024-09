Nissan X-Trail Mild Hybrid: efficienza a prezzi allettanti

Nissan ha aggiunto al suo SUV X-Trail una nuova motorizzazione Mild Hybrid. Questa scelta permette di abbassare il prezzo d’accesso. Inoltre, la mossa, renden il veicolo più appetibile per chi cerca efficienza e prestazioni a un costo ridotto. La domanda è: conviene davvero scegliere questa nuova versione? Andiamo a scoprirlo.

Questa nuova variante Nissan possiede il motore benzina Mild Hybrid da 1.5 l. Esso riesce a produrre 163 CV e una coppia massima di 300 Nm. Abbinato al cambio a variazione continua Xtronic CVT dona trazione anteriore. L’accelerazione, andando a manetta, passa da 0 a 100 km/h in 9,6 secondi e una velocità massima di 200 km/h. Prestazioni più che adeguate per un SUV di questa categoria che riescono anche a non compromettere i consumi. La casa giapponese dichiara una media di 6,9-7,3 litri/100 km per la versione a cinque posti. Per la sette posti si sale leggermente a 7,1-7,4 litri/100 km.

Emissioni basse e allestimenti per la nuova Nissan

Le emissioni di CO2 si attestano tra i 157 e 168 g/km a seconda della configurazione. In tal modo il SUV rientra perfettamente nei parametri delle normative attuali. Un dato importante, specie per chi vuole rispettare l’ambiente con praticità. Per quanto riguarda gli allestimenti, Nissan X-Trail Mild Hybrid è disponibile in più versioni. Ci sono infatti le Acenta, N-Connecta e Tekna. Ognuna ha un equipaggiamento tecnologico di livello. In esse troviamo infatti elementi di serie come il quadro strumenti digitale da 12,3″. L’auto possiede poi il caricatore Wireless per smartphone e il sistema di assistenza alla guida ProPILOT. Le versioni superiori, come la Tekna, donano anche l’Intelligent Rear View Mirror, un particolare che migliora di molto la visibilità posteriore.

Ma veniamo al prezzo. La Nissan X-Trail Mild Hybrid ha un costo che parte da una cifra di 38.300 euro per la versione Acenta a cinque posti. Il prezzo arriva poi fino a 46.700 euro per la versione Tekna a sette posti. Una tariffa parecchio competitiva, considerando le dotazioni e la qualità in dotazione. Non è forse il momento perfetto per passare a una motorizzazione più efficiente e tecnologica? Che ne pensate a riguardo?