Inter in queste ultime settimane sta portando avanti un piano di ristrutturazione aziendale ben definito e deciso, ovviamente ciò significa anche programmare con attenzione il futuro e le sorti dei propri processori, dopo l’abbandono del nodo 20A, Intel ha deciso di puntare tutto sul suo successore il 18A, Approfittandone per svelare alcuni dettagli in merito, cinque configurazioni in arrivo in futuro che costituiranno la linea Panther Lake H, annunciando alcuni dettagli su come saranno allestiti i professori in termini di core e grafica.

Varie configurazioni per Panther Lake

I vari SoC di Intel dovrebbero configurarsi nelle seguenti possibilità con core P Cougar Cove, core E Skymont e grafica integrata Xe3 Celestial:

Due SoC con 4 core Performance, 8 core Efficiency, 4 core E a basso consumo con 25W di TDP, l’unica differenza sarà solo legata alla GPU: 4 o 12 core Xe3

Un SoC entry-level con 4 core Performance, 4 core Efficiency a basso consumo, 4 core GPU Xe3 e un TDP da 25W

Due SoC high-end: uno da 45W con 6 core Performance, 8 core Efficiency, 4 core E a basso consumo e 4 core Xe3; l’altro modelli invece da 28W avrà la stessa configurazione CPU ma ben 12 core GPU Xe3.

Questo è quanto riguarda la linea Panther Lake H, non si sa nulla invece per la linea a basso consumo Panther Lake U, ovviamente si tratta di notizie molto acerbe che potrebbero vedere degli stravolgimenti in futuro dal momento che Intel sicuramente inizierà un lavoro di ottimizzazione e miglioramento per ottenere il massimo da questo prodotto che al netto costituirà il trampolino di lancio o per il vuoto assoluto o per la rinascita dell’azienda che deve assolutamente superare un periodo buio legato ai processori core di 13ª e 14ª generazione, non rimane dunque che attendere i prossimi mesi per toccare con mano questi prodotti, sicuramente nel corso di questo lasso di tempo, qualcosa potrebbe cambiare a livello di architettura e organizzazione dei SoC.