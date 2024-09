Iliad SHOW a settembre 2024: offerte fino a 250 GIGA in 5G

Ogni promozione mobile disponibile sul sito ufficiale di un gestore spesso garantisce minuti, messaggi e giga in quantità industriale, ma Iliad fa di meglio. Oltre a tutto questo il gestore consente di avere anche dei prezzi che durano per sempre, peraltro tra i più interessanti su piazza.

Di vantaggi le offerte Iliad ne offrono veramente tanti, a partire dai contenuti che sembrano essere sempre di più rispetto a quelli delle altre offerte in relazione alle altre aziende, sia per quanto riguarda i prezzi di vendita che una volta stabiliti non scadono mai. Parlando poi di quella che è la qualità, il gestore ha fatto grandi passi in avanti migliorando il suo livello che già all’inizio era di ottima prospettiva. Al momento è davvero difficile battere Iliad e lo si vede proprio dalle tre offerte disponibili sul sito ufficiale.

Iliad batte tutti sul tempo e propone le migliori offerte del mese di settembre, eccole qui

Un provider come Iliad non poteva che rendere l’estate degli utenti un vero e proprio successo. Chi ha deciso di cambiare gestore, lo ha fatto per mettere dalla sua parte tanti nuovi contenuti e soprattutto prezzi più convenienti. A rispondere a queste esigenze ci hanno pensato le tre offerte disponibili sul sito ufficiale del gestore, partendo proprio dall’ultima arrivata che è la nuova Flash 200.

Questa soluzione, che ogni mese ha un prezzo di 9,99 €, permette a tutti di poter portare a casa minuti senza limiti verso qualsiasi numerazione, messaggi illimitati verso tutti e 200 giga con connessione 5G attiva. Il prezzo è davvero interessante, così come il prezzo della Giga 120. Questa soluzione è in grado di offrire 120 giga con connessione 4G, il tutto per un prezzo di soli 7,99 € mensili per sempre, compresi minuti e messaggi senza limiti. L’ultima offerta invece costa 11,99 € al mese per sempre ma permette di avere 250 giga in 5G con minuti ed SMS senza limiti.