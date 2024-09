Con l’arrivo dell’opzione per il 5G, l’operatore ho. Mobile ha messo a disposizione dei suoi utenti una gamma di offerte molto vantaggiose. In particolare, una nuova promo dedicata ai nuovi clienti. Quest’ultima offre agli utenti minuti ed SMS illimitati e 200GB in 5G. Il prezzo dell’offerta è pari a 9,99euro al mese. Inoltre, l’attivazione è gratuita per tutti gli utenti che richiedono la portabilità del proprio numero di telefono da altri operatori. Tra quest’ultimi c’è Iliad, Poste Mobile, Fastweb, CoopVoce ed altri gestori. La lista completa è visualizzabile sul sito web di ho. Mobile, nell’apposita pagina dedicata.

Nuova promo disponibile per ho. Mobile

Oltre ad un piano tariffario vantaggioso l’operatore virtuale mette a disposizione degli utenti una serie di vantaggi extra imperdibili. Inoltre, ho. Mobile garantisce l’assenza di obblighi contrattuali. Non sono previste spese nascoste. Tutti gli utenti, sia che richiedano la portabilità che procedano con un nuovo numero, possono procedere con l’attivazione online. E c’è di più. Se gli utenti non sono soddisfatti della promozione, possono richiedere un rimborso entro un massimo di 30 giorni.

Oltre al costo mensile della promo, gli utenti dovranno affrontare, un’unica ulteriore spesa, quella di attivazione. Ciò se non si richiede la portabilità del proprio numero, come anticipato. Il costo di attivazione è di 2,99euro. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di optare per la SIM fisica o anche per una eSIM. Il tutto alle medesime condizioni.

L’offerta include l’uso dell’hotspot. Inoltre, gli utenti possono gestire la propria promozione grazie all’apposita app fornita da ho. Mobile. Un’opzione vantaggiosa per regolare il proprio piano tariffario. Inoltre, per i suoi utenti, ho. Mobile offre un’assistenza disponibile in ogni momento. Ciò è possibile grazie al supporto offerto via WhatsApp.

Se siete interessati alla nuova promo ho. Mobile vi consigliamo di procedere il prima possibile per non perdere l’occasione di poterla attivare.