L’evento di presentazione della famiglia iPhone 16 è ormai imminente e mancano pochissime ore prima di scoprire come saranno i nuovi flagship targati Apple. L’azienda di Cupertino terrà la presentazione il 9 settembre a partire dalle ore 19 e permetterà a tutti gli appassionati di scoprire i segreti dei nuovi device.

Nonostante i riflettori sugli smartphone si accenderanno più tardi, possiamo scoprire alcune delle caratteristiche tecniche attese. Infatti, stando agli ultimi report, gli utenti della mela potranno aspettarsi una sorpresa molto gradita.

Apple sembra intenzionata ad aumentare la memoria di base di iPhone 16 Pro. Il taglio minimo dello spazio di archiviazione potrebbe passare da 128 GB a 256 GB. Si tratta di un cambiamento che potrebbe arrivare in quanto è successa una cosa simile per iPhone 15 Pro Max lo scorso anno.

Apple sembra intenzionata ad introdurre nuove feature per gli iPhone 16 Pro al fine di migliorare l’usabilità per gli utenti

Nonostante l’aumento dello spazio di archiviazione per gli utenti sia un netto vantaggio, chiaramente lo è anche per l’azienda stessa. Il prezzo di partenza di iPhone 16 Pro, di conseguenza, potrebbe essere leggermente più alto che in passato.

L’aumento dello spazio di archiviazione a disposizione degli utenti non sarà l’unica novità per quanto riguarda iPhone 16 Pro. Apple andrà a modificare anche il comparto fotografico migliorando le ottiche presenti.

Ci aspettiamo l’utilizzo di un obiettivo zoom tetraprismatico che deriverà dal modello Pro Max della scorsa generazione. Grazie a questa ottica, sarà possibile ottenere uno zoom maggiore senza perdita di qualità dello scatto.

Infine, sembra confermata la differenza di SoC tra i modelli Pro e base. Gli iPhone 16 saranno spinti dal chipset A18, mentre i modelli Pro e Pro Max potranno contare sulle performance evolute di A18 Pro. Al momento non è chiaro se è previsto anche un aumento della memoria RAM su tutti i modelli al fine si supportare al meglio le feature basate sull’Intelligenza Artificiale di Apple Intelligence.

Non resta che attendere le 19.00 per avere le risposte a tutte le nostre domande.