Hyundai Kia: le nuove tecnologie per l’abitacolo del futuro

Il gruppo Hyundai Kia guarda al futuro. Arrivano tecnologie all’avanguardia per rendere gli abitacoli sempre più efficienti e confortevoli. Durante l’Heat Tech Day di Seul, il marchio ha presentato tre innovazioni pronte per la produzione in serie, pensate per migliorare il controllo della temperatura interna dei veicoli. Ma cosa rende queste soluzioni così importanti?

Le auto del futuro saranno sempre più simili a salotti mobili, con ampie vetrate e guida autonoma, garantire un clima ideale all’interno diventa essenziale. Hyundai Kia realiizza delle pellicole Nano Cooling. Cosa sono? Si tratta un sistema che riduce la temperatura interna nelle giornate calde. Come funzionano? Esso possiede una struttura a tre strati che riflette la radiazione solare e facilita la dispersione del calore. In tal modo si riesce a ottenere una riduzione della temperatura interna di oltre 12°C. I test lo dimostrano chiaramente. Le auto passano dai 48,5°C registrati a 36°C quando posseggono le pellicole Nano Cooling. Non è un risultato straordinario? Questo non solo aumenta il comfort, ma migliora anche l’efficienza energetica, riducendo l’uso dei sistemi di climatizzazione.

Tecnologia Hyundai con riscaldamento radiante

Un’altra soluzione della Hyundai Kia è il riscaldamento radiante. Si tratta di una tecnologia che rende l’abitacolo caldo e accogliente in tempi rapidi. Attraverso un elemento riscaldante inserito nei tessuti del veicolo, vengono emessi raggi infrarossi che riscaldano direttamente le gambe dei passeggeri. Il sistema lavora in sinergia con il riscaldamento tradizionale. Con tale metodologia riduce i consumi energetici fino al 17%. La tecnologia è poi dotata di un sistema di sicurezza che abbassa automaticamente la temperatura a contatto con la pelle. Si tratta di un aspetto importantissimo, poiché evita rischi di ustione. I vetri riscaldati con rivestimento metallico sono una svolta in termini di efficienza. In grado di eliminare la brina in soli cinque minuti a -18°C, sono quattro volte più rapidi dei sistemi tradizionali. Ma non solo. Questi vetri, invisibili e privi di distorsioni, bloccano anche il 60% dell’energia solare, riducendo il bisogno di raffreddamento nei mesi estivi. Sarà questo il futuro degli interni automobilistici? Hyundai Kia sembra avere le idee chiare.