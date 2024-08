Apple iPhone 15 Pro Max viene spesso definito come il miglior smartphone in commercio, un dispositivo che riesce assolutamente a ritagliarsi un grossissimo spazio nel cuore di milioni di consumatori, per la sua capacità di mettere sul piatto le migliori specifiche tecniche del momento.

Essendo la versione Max della line-up, le dimensioni sono letteralmente superiori alla media, raggiungendo per la precisione 159,9 x 76,7 x 8,25 millimetri di spessore, ciò che lascia leggermente l’amaro in bocca è sicuramente il peso, 221 grammi sono tanti da digerire, nonostante tutto. Ciò è dovuto dalla presenza di un display molto grande, un Super Retina XDR OLED da 6,7 pollici di diagonale, che comunque è in grado di raggiungere i 120Hz di refresh rate.

Apple iPhone 15 Pro Max: l’offerta perfetta

Il prezzo di iPhone 15 Pro Max sta lentamente raggiungendo il minimo storico, infatti in questi giorni dovete sapere che lo smartphone dell’azienda di Cupertino viene proposto al pubblico a soli 1399 euro. A prima vista la cifra richiesta potrebbe apparire ancora elevata, ma se confrontata con il suo listino di 1739 euro, potrete notare come la riduzione del 20% sia più che bilanciata, andando a risparmiare praticamente 340 euro dal listino. L’ordine può essere effettuato qui.

Molto buono è il comparto fotografico dello smartphone, essendo composto nella parte posteriore da 3 sensori differenti: un principale da 48 megapixel, che viene poi seguito a ruota da due secondari da 12 megapixel, utilizzati più che altro sia per lo zoom ottico 5X, che per l’ultragrandangolare, che ricordiamo serve ad incrementare notevolmente l’angolo di visuale. La batteria, in questo caso, è da 4422 mAh, un quantitativo più che bilanciato per la tipologia del prodotto, che può tranquillamente essere utilizzato per lunghe giornate prima di ricorrere alla presa a muro. Ciò che manca in Apple è sempre la ricarica rapida.