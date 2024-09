L’arrivo dei prossimi iPhone 16 di Apple è sempre più vicino. A tal proposito, sono emerse diverse indiscrezioni riguardo le nuove funzioni dei nuovi smartphone presentati sul mercato dall’azienda di Cupertino. Secondo quanto emerso sembra che saranno diversi i cambiamenti riguardo il modello Pro della gamma. Nello specifico, le modifiche riguarderanno il display, il comparto fotografico e la memoria degli smartphone. Si tratta di caratteristiche importanti che necessariamente incideranno sul costo finale degli iPhone 16 Pro.

Apple iPhone 16 Pro: ecco da cosa dipende il costo di lancio

Le informazioni emerse sul nuovo smartphone riguardano una versione da 128GB. Inoltre, comprenderà un taglio minimo da 256GB. Inoltre, dovrebbero essere garantite anche le versioni da 512GB e da 1TB. E non è tutto. Ulteriori voci sembrano ipotizzare la presenza di un quarto taglio. Quest’ultimo introdurrà anche una memoria da 2TB.

Un ulteriore dettaglio rilevante riguarda la possibilità di registrare video in 4K a 120FPS. E non è tutto. Con una memoria esterna, i nuovi iPhone 16 Pro riusciranno anche a registrare in modalità ProRes in 4K a 120FPS. In questo caso le informazioni arrivano da 9to5Mac una fonte considerata da sempre attendibile.

Per il display, secondo quanto riportato da Bloomberg, i nuovi dispositivi, sia il modello Pro che quello Pro Max, saranno circa 0,2 pollici più grandi. Ciò porta i dispositivi a dimensioni pari a 6,3 e 6,9pollici. L’aumento sarà contenuto dai bordi. Sembra, infatti, che le cornici saranno il 33% più sottili. Ciò rispetto agli iPhone 15 Pro.

Dettagli quest’ultimi che sembrano giustificare i prezzi dei nuovi dispositivi. Secondo quanto riportato da TrendForce il prezzo dell’iPhone 16 Pro da 256GB sarà di 1.099 dollari. Ovvero circa 1.369 euro. Non si tratta di una vera novità, considerando che il prezzo è praticamente lo stesso degli iPhone 15 Pro da 256 GB. Un cambiamento si registra invece con gli iPhone16 Pro Max che potrebbero presentare un aumento pari a 100 dollari che in euro corrispondono a circa 120euro.