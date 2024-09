I produttori che hanno deciso di buttarsi a capofitto nel mondo delle friggitrici ad aria sono tantissimi, tra questi possiamo trovare sicuramente Xiaomi, realtà capace di estendere al massimo i propri orizzonti, sino ad arrivare a soluzioni per la casa a cui nessun altro aveva mai pensato.

Tra i prodotti di maggiore successo spicca proprio la Xiaomi Smart Air Fryer, una relativamente piccola friggitrice ad aria di colorazione bianca, con rivestimento lucido su tutta la sua superficie, e capacità di 3,5 litri. Il sistema di controllo si affida in primis alla rotella centrale nella parte superiore, per poi virare direttamente verso l’applicazione mobile, disponibile sia per iOS che per Android, molto comoda per il controllo da remoto.

Xiaomi: la friggitrice ad aria più economica del momento

E’ davvero difficile pensare di trovare di meglio ad un prezzo inferiore, la friggitrice ad aria di casa Xiaomi è disponibile ad un prezzo consigliato di tutto rispetto: basteranno solamente 119 euro di listino, cifra più che allineata con gli standard a cui siamo solitamente abituati, ma è con la promozione di Amazon che la situazione si fa ulteriormente interessante. Lo sconto è del 42%, ed in questo modo l’utente si ritroverà a dover pagare solamente 69 euro, premendo questo link.

La massima temperatura di cottura che gli utenti possono raggiungere è di 200 gradi, con un minimo di 40 gradi, è presente un doppio spazio di cottura per una maggiore versatilità nell’utilizzo della stessa friggitrice ad aria. I materiali, sebbene siano prevalentemente plastici (per quanto riguarda la parte esterna), sono ugualmente di qualità eccellente, affidabili e decisamente duraturi nel tempo. L’acquisto è possibile su Amazon al prezzo indicato, non sappiamo per quanto tempo la promozione resterà attiva, per questo motivo consigliamo di velocizzare al massimo la scelta.