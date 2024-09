Sul Google Play Store stanno sparendo alcune app di Iliad. Si tratta di tutte quelle applicazioni che venivano offerte agli utenti dell’operatore per accedere a determinati servizi extra. Eppure, adesso sono state rimosse dal Play Store. È importante sottolineare che suddette applicazioni non sono mai state pubblicate sull’App Store di Apple. Quindi la rimozione riguarda solo lo Store di Google. Ma quali sono le applicazioni coinvolte?

Iliad rimuove alcune delle sue app dal Google Play Store

Le applicazioni eliminate sono diverse. La prima è “Portabilità Seriale SIM” che consentiva agli utenti di semplificare il processo recuperando il codice ICCID. Un dettaglio fondamentale per effettuare il passaggio da un operatore ad un altro mantenendo il proprio numero di telefono. La seconda applicazione è “Mobile Config” che configura i parametri Internet/MMS delle impostazioni di rete. Si trattava di un servizio importante per tutti gli utenti che non posseggono smartphone auto-configuranti. Inoltre, è stata eliminata anche l’applicazione “Segreteria Visiva Iliad”. Quest’ultima permette di accedere con semplicità ai propri messaggi registrati nella segreteria.

Le applicazioni sono state rimosse volontariamente dall’operatore e non torneranno. Gli utenti che le hanno già scaricate possono continuare ad usarle. Chi ha intenzione di scaricarle ora, invece, non ne hanno più modo dato che sono state rimosse dal Google Play Store. Ciò significa che, se le applicazioni verranno eliminate dalla memoria del proprio smartphone, non saranno più recuperabili. L’intervento riguarda anche l’AppGallery di Huawei.

La decisione è definitiva ed è stata resa ufficiale da Iliad nella sezione dedicata alle applicazioni presente nell’area dedicata all’assistenza online. In molti si chiedono se la decisione sarà effettiva. Iliad non ha espresso alcun parere riguardo un possibile ritorno delle sue app. Al momento, tutto ciò che è certo è che le applicazioni sono state eliminate dagli Store. Solo con il tempo sarà possibile comprendere se la decisione sarà effettivamente definitiva e se le app spariranno davvero per sempre.