TIM Power Special con 300GB in 5G gratis con altre due offerte

Far ricadere la propria scelta su un gestore in particolare ad oggi è diventato super complicato per ogni utente. Anche chi è convinto al massimo di tenersi il suo provider di fiducia, potrebbe cadere in tentazione e provare una nuova esperienza, visto che ce ne sono a bizzeffe. Il panorama della telefonia mobile in particolare è diventato infatti un continuo valzer di utenti, i quali girano da un operatore all’altro come se non ci fosse un domani. Effettivamente c’è da fare una riflessione molto importante: rispetto ad un tempo le cose sono cambiate. Oggi cambiare operatore è davvero semplicissimo e soprattutto i tempi si sono snelliti a tal punto da cambiarlo anche più di una volta durante lo stesso anno. TIM è sicuramente uno dei gestori più attivi sotto questo aspetto e lo sta dimostrando con le sue offerte migliori che sembrano voler andare avanti ancora per mesi.

In realtà al momento il provider italiano ha deciso di rinnovare la sua campagna ancora per il mese di settembre, proponendo le stesse tre offerte del mese di agosto e di luglio. Ovviamente il privilegio di poterle sottoscrivere non spetterà a chiunque, in quanto TIM richiede determinati gestori di provenienza per potervi accedere. L’obiettivo dunque è quello di rubare utenti alla concorrenza più agguerrita e di farlo con tanta qualità e quantità.

TIM: le sue offerte sono ancora disponibili, ecco le tre Power da battere

Nell’organigramma di TIM questa volta ci sono le solite tre offerte, quelle Power a cui tutti sono abituati. Si parte con un prezzo di soli 6,99 € al mese per l’offerta Iron, quella con minuti illimitati, 200 SMS e 150 giga in 4G.

Di mezzo ecco la Supreme Easy, che per 7,99 € mensili offre 200 giga in 4G. Il conto viene chiuso dalla Special, una soluzione da 9,99 € al mese che permette di avere 300 giga in 5G.