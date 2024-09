CoopVoce, torna la EVO 200: il prezzo è di soli 7,90 EURO al mese

CoopVoce è il gestore virtuale per eccellenza siccome negli ultimi tempi sta dando spettacolo. Un’offerta dopo l’altra infatti il provider continua a tenere ben saldi i suoi principi, i quali si basano su convenienza, qualità e tanta quantità. Dopo aver visto durante lo scorso mese e durante i primi giorni di questo mese di settembre un’offerta da 50 giga, è il momento di quadruplicare le cose.

A quadruplicare sono proprio i contenuti, siccome non ci sono quattro offerte diverse ma solo una degna di nota. CoopVoce ha infatti rispolverato la sua solita EVO 200, rovistandola in chiave economica. Il prezzo è infatti più conveniente rispetto al solito. L’obiettivo ovviamente è quello di coinvolgere quanti più utenti possibili, dal momento che non c’è alcuna restrizione in merito al gestore di provenienza.

Proprio per questo motivo dare un’occhiata potrebbe essere utile, soprattutto per chi stava cercando qualcosa che fosse valido dal punto di vista della convenienza e della quantità dei contenuti. Direttamente sul sito ufficiale sono disponibili tutte le informazioni e anche i vari modi per sottoscriverla.

CoopVoce: la EVO 200 è straordinaria, ecco cosa c’è al suo interno

Nei piani di CoopVoce c’era l’idea di lanciare un’offerta clamorosa ma il provider ha deciso di ristrutturare una di quelle già in dotazione. La EVO 200 infatti arriva con un prezzo totalmente rivisitato che scende a soli 7,90 € al mese per sempre. All’interno questa soluzione vanta minuti illimitati verso tutti con 1000 messaggi 200 giga in 4G.

CoopVoce è un provider pieno di risorse e non solo perché è un virtuale. Le sue migliori offerte infatti sono eccezionali per svariati motivi, a partire dai contenuti fino ad arrivare al prezzo e soprattutto alle promozioni che contengono. Questa EVO 200, per tutti gli utenti che la sottoscriveranno entro il 2 ottobre, garantisce un mese gratuito e l’attivazione gratis. Oltretutto l’offerta può essere attivata direttamente con lo SPID sul sito ufficiale.