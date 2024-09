Quando si parla di console da gioco da salotto, ovviamente è impossibile non farsi venire in mente la famosissima PlayStation 2, il dispositivo lanciato da Sony in passato è stato infatti la console da salotto più venduta di tutti i tempi con i suoi 155 milioni di dispositivi venduti, l’impatto di questo device è stato a dir poco unico al mondo e a quanto pare c’è chi ha deciso di celebrare tutto ciò in modo ufficiale.

In Giappone la console è stata aggiunta all’albo Future Technology Heritage del National Museum of Nature and Science giapponese, Nello specifico, si tratta di una lista di 381 oggetti che secondo i giapponesi hanno cambiato e influenzato in maniera importante la vita del genere umano, al momento PlayStation 2 è la prima console da gioco a riuscire ad entrare all’interno di questa classifica, un traguardo decisamente unico e probabilmente ineguagliabile dagli altri dispositivi.

Oggetti unici

Questa lista annovera tra le proprie file dispositivi che hanno cambiato in maniera radicale la vita del genere umano, ovviamente rientrano al suo interno appartenenti al campo medico, scientifico ma anche tecnologico di consumo come la calcolatrice Casio Mini, il Walkman di Sony, il prototipo del robot industriale SCARA, il primo telefono wireless al mondo, la TV in bianco e nero TV3-14T, il computer a transistor NEAC2203, la prima carrozza del treno ad alta velocità Tokaido Shinkansen.

A permettere a PlayStation 2 di entrare in questa speciale classifica ci ha pensato il suo incredibile numero di vendite, ottenuto grazie alle sue caratteristiche uniche per l’epoca come la possibilità di riprodurre DVD in modo facile e veloce con un prezzo di vendita tra l’altro, inferiore a molti lettori DVD presenti sul mercato all’epoca, questa caratteristica insieme a tutte le novità introdotte dalla console le hanno permesso di raggiungere il primo posto nella classifica di vendite mondiale che tuttora deve essere spodestato o raggiunto da un altro prodotto e che sembra a tutti gli effetti inarrivabile.