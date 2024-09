Siamo tornati in un periodo pieno di uscite e nuovi dispositivi tecnologici che fanno il loro debutto sul mercato quasi ogni settimana. Questo ormai ci fa capire quanto la tecnologia si sia spianta avanti e sia riuscita a trovare i mezzi per permettersi il tutto. Uno smartphone appena annunciato è il nuovo Samsung Galaxy Quantum 5.

Smartphone che ritrova il suo annuncio da poco e che presenta molta tecnologia e componenti davvero potenti.

Samsung Galaxy Quantum 5, tecnologia?

Finalmente viene annunciato il nuovo smartphone con la collaborazione dell’operatore sud coreano SK Telecom. Telefono che a quanto pare è molto vicino ad un Galaxy A 55. Questo discorso vale solo per l’esterno perché all’interno di questo piccolo dispositivo si cela un chip quantistico ID Quantique per la sicurezza crittografata.

Già nel passato Samsung aveva voluto portare sul mercato un telefono similare a questo, sperimentando il tutto con Quantum Random Number Generator come ad esempio il Quantum 3. Versione molto similare a quella del Galaxy M53 ma dotata di un processore Dimensity 900 e sempre di un chip quantistico con tecnologia crittografata.

Saltando tutta la componentistica e spostandoci verso le funzionalità di Samsung Galaxy Quantum 5, esso porta con se le funzionalità avanzate di sicurezza quantistica. Le quali permettono ai vari utenti di tenere al sicuro tutti i loro dati e informazioni quando si utilizza lo smartphone. Lo stesso chip collabora con la piattaforma di sicurezza Samsung Knox.

Parlando sempre di funzionalità, le funzioni di sicurezza crittografica su Samsung Galaxy Quantum 5 restano sempre attive, c’è sempre da sottolineare che l’utente può disattivare l’indicatore di notifica che compare sulla barra di stato. Oltre a questo normalmente il dispositivo presenta anche vari strumenti che si basano sull’intelligenza artificiale.

Il nuovo smartphone è disponibile solo in Corea del Sud in varie colorazioni come Awensome Ice Blue, Awensome Lilac e Awensome Navy, tutto per un prezzo di circa 417 euro.