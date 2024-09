Sembra essere ufficiale il lancio dei nuovi dispositivi OnePlus in Cina. Si tratta dei prossimi Ace 5 ed Ace 5 Pro, il cui rilascio è atteso per il mese di novembre. Le tempistiche non sono casuali. Secondo alcune indiscrezioni, la versione Pro dei nuovi OnePlus sarà dotata dello Snapdragon 8 Gen 4. Il lancio dell’ultimo SoC di Qualcomm è atteso per la fine di ottobre. Per quanto riguarda la versione “base” quest’ultima avrà uno Snapdragon 8 Gen 3. Una soluzione ugualmente di livello elevato, ma che porta una serie di differenze tra i due modelli.

In arrivo sul mercato i nuovi smartphone OnePlus

A riportare tali informazioni è stato il noto leaker Digital Chat Station. Nelle indiscrezioni emerse online si fa riferimento anche alla batteria degli smartphone. Quest’ultime saranno da 6.000 mAh. Per quanto riguarda il comparto fotografico sia gli OnePlus Ace 5 e Ace 5 Pro avranno sensori da 50 MP. Inoltre, sembra certo che non ci sarà un obiettivo periscopico.

Per i display dei nuovi modelli si parla dei BOE X2 8T LTPO. Quest’ultimi saranno personalizzati da una risoluzione pari a 1,5 K. Per le cornici, invece, le indiscrezioni le definiscono particolarmente sottili su tutti e quattro i lati.

Dunque, per quanto si tratti di indiscrezioni, le informazioni trapelate fino ad ora evidenziano la presenza di prestazioni da top di gamma. Inoltre, come anticipato, la batteria dei nuovi modelli sarà particolarmente elevata. Si tratta di dettagli particolarmente utili che promettono di fornire agli utenti OnePlus dispositivi davvero interessanti. Come suggerito, i modelli non sono destinati al mercato globale. Bisognerà attendere l’arrivo dei OnePlus Ace 5 per vedere un modello dell’azienda arrivare a tutti gli utenti in tutto il mondo. Per quest’ultimo lancio, si è pensato ad una nuova denominazione, ovvero i OnePlus 13R. Non resta che attendere per scoprire maggiori dettagli sui nuovi smartphone e i rispettivi lanci sui diversi mercati in tutto il mondo.