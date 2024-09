Il nuovo top di gamma OnePlus potrebbe arrivare in anticipo. Il leaker Digital Chat Station ha riferito che l’azienda potrebbe aver deciso di anticipare il lancio del suo OnePlus 13 procedendo così con la presentazione entro il mese di ottobre. In realtà, vi è la possibilità che il debutto avvenga nei primi giorni di novembre, la data indicata dalla fonte al momento è l’11 novembre.

La scelta di anticipare il lancio del dispositivo sembrerebbe essere motivata dall’arrivo del nuovo chip Qualcomm. OnePlus 13 sarà infatti il primo smartphone dotato di un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Il chip sarà annunciato dall’azienda nel mese di ottobre, durante l’evento Snapdragon Summit, che si terrà dal 21 al 23 ottobre 2024.

OnePlus 13: la batteria sarà incredibile

Le informazioni fino ad ora emerse in merito alla scheda tecnica del nuovo OnePlus 13 hanno fatto riferimento in particolar modo alla batteria. L’azienda doterà il suo dispositivo di una batteria da 6000 mAh in grado di supportare una ricarica rapida a 100 W e una ricarica wireless a 50 W. Si dice, inoltre, che lo smartphone accoglierà un display leggermente curvo da 6,8 pollici con tecnologia LTPO.

Il comparto fotografico potrebbe perdere la sua forma circolare e accogliere un sensore principale da 50 MP, al quale saranno accostati due ulteriori sensori: un ultra grandangolare e un teleobiettivo periscopico, entrambi da 50 MP.

OnePlus non ha ancora comunicato la data ufficiale nella quale sarà presentato il suo dispositivo ma ci sarebbero tutti i presupposti affinché il debutto possa essere anticipato. Resterà da scoprire quale sarà il periodo nel quale l’azienda procederà con la commercializzazione globale del suo smartphone tenendo conto delle mosse attuate in precedenza. OnePlus 12, infatti, fu rilasciato in Cina nel mese di dicembre 2023 ma arrivò in Italia soltanto nel mese di gennaio. Se l’azienda decidesse di rispettare le stesse tempistiche, OnePlus 13 potrebbe arrivare nel nostro Paese entro la fine di quest’anno.