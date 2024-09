Iliad: 3 offerte da capogiro, si arriva a 250 GIGA in 5G

È davvero interessante ogni tanto apprendere che i gestori cambiano il loro catalogo promozionale inserendo delle nuove offerte telefoniche. Chiaramente quando si tratta dei migliori su piazza è sempre facile fare un pronostico su come andrà la campagna, come accade ad esempio con Iliad.

Questo gestore, che di presentazioni non ne ha bisogno, è arrivato in Italia ormai qualche anno fa, più precisamente nel 2018, con tante buone speranze che poi si sono tramutate subito in certezze e realtà. Effettivamente è difficile al giorno d’oggi mettere in disparte questo provider, il quale è riuscito a battere realtà molto forti e soprattutto già affermate sul territorio. Lo scorso mese di giugno, Iliad ha festeggiato il suo compleanno e proprio in quella occasione ha lanciato un’offerta strepitosa che è ancora disponibile sul sito ufficiale. Questa però non è da sola, siccome ce ne sono altre due che meritano grande rispetto per via di quello che contengono.

Iliad batte a sorpresa tutti gli altri gestori, sono tre le offerte fino a 250 giga

La prima offerta di rilievo è sicuramente la Flash 200 con i suoi 200 giga in 5G e minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo mensile è di 9,99 € per sempre. L’altra offerta si articola invece su 120 giga in 4G con gli stessi minuti e messaggi per 7,99 € al mese per sempre. Si chiama Giga 120.

Il discorso viene chiuso proprio dall’offerta citata all’inizio, ovvero la nuova Giga 250. È con questa soluzione che Iliad vuole battere la concorrenza e molto probabilmente ci riuscirà anche questa volta. All’interno della promo ci sono infatti 250 giga in 5G per navigare sul web oltre a minuti senza limiti e messaggi senza limiti per 11,99 € al mese per sempre.

Uno degli aspetti che gli utenti spesso ignorano è la possibilità di optare anche per l’offerta in fibra ottica quando si sceglie un’offerta mobile di Iliad. Come infatti è risaputo, il gestore può tranquillamente garantire uno sconto a chi sceglie un’offerta mobile da almeno 9,99 € al mese: in quel caso la fibra ottica costerà solo 19,99 € al mese e non 24,99 €.