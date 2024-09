PosteMobile, operatore virtuale gestito da PostePay, ha scelto di rilanciare anche per settembre 2024 l’offerta Creami Extra Wow Weekend 20, che prevede un costo mensile di 4,99 euro. Questa proposta include minuti e SMS illimitati, oltre a 20 GB di traffico internet mobile, e può essere attivata esclusivamente online o tramite un canale telefonico. Gli interessati possono sottoscriverla inserendo i propri dati per essere ricontattati.

L’offerta Creami Extra Wow Weekend 20

L’offerta era già stata proposta più volte a luglio 2024, ma ad agosto non era disponibile. Ora, per chi non aveva colto l’occasione, è possibile attivarla ancora per due giorni, in quanto attiva solo dal 4 al 9 settembre. È accessibile sia per chi desidera un nuovo numero, sia per chi intende effettuare la portabilità da altri operatori.

Nel dettaglio, l’offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 20 GB di traffico internet mobile in 4G+. Il costo mensile rimane invariato a 4,99 euro. Ogni mese vengono erogati 10 GB di bonus aggiuntivi ai 10 GB previsti di base. Questo bonus è disponibile entro 24 ore dall’attivazione per il primo mese, mentre dal secondo mese in poi viene accreditato insieme ai GB standard.

La SIM ha un costo di 10 euro, a cui si aggiunge una ricarica obbligatoria di altri 10 euro, comprensiva del primo mese di servizio. Tuttavia, l’offerta non è accessibile ai già clienti PosteMobile che desiderano cambiare tariffa.

PosteMobile, operatore Full MVNO su rete Vodafone, offre connettività fino al 4G+, con velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Per chi desidera accedere alla rete 5G, è disponibile l’opzione dedicata, attivabile dal 16 giugno 2024, al costo di 3 euro al mese. Questa opzione consente di navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, a patto di trovarsi in una zona coperta dalla rete 5G e di possedere un dispositivo compatibile. L’offerta Creami Extra Wow Weekend 20 include anche servizi aggiuntivi come “Ti cerco” e “Richiama ora“, senza costi ulteriori.