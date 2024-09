Uno dei prodotti più attesi Nei prossimi mesi sono senza alcun dubbio le schede video della famiglia RTX 50, i processori grafici di prossima generazione infatti, costituiranno un passo in avanti significativo per quanto riguarda il mondo delle GPU, dal momento che introdurranno delle prestazioni davvero senza precedenti su vari ambiti, dall’elaborazione grafica pura all’intelligenza artificiale che girerà all’interno di queste schede.

Leggi più in questione introdurranno una nuova architettura che consentirà un incremento delle prestazioni a parità di superficie del chip, a quanto pare però ad aumentare non saranno soltanto queste ultime dal momento che anche i consumi massimi sembra stiano andando incontro ad un aumento significativo, questo è quanto viene affermato da un noto leaker, Kopite7kimi.

Comsumi elevati

Secondo il noto leaker i consumi delle due top di gamma saranno i seguenti:

GeForce RTX 5090: 600 W (+150 W rispetto al modello della generazione precedente, la RTX 4090)

(+150 W rispetto al modello della generazione precedente, la RTX 4090) GeForce RTX 5080: 400 W (+ 80 W rispetto alla RTX 4080).

Stando a quanto affermato da leaker, la forbice sarà tanto più elevata tanto più si salirà come livello di prestazioni, la 5060 dovrebbe infatti vedere un incremento di 20W.

Per il resto anche in questo caso le schede vedranno un connettore per l’alimentazione da 16 Pin che però non dovrebbe più soffrire di surriscaldamenti come accaduto con le RTX 40, il tutto poi bisognerà capire a che incremento di prestazioni corrisponderà, la stessa fonte ha parlato in precedenza di un +10/15% in più nel caso della 5080 sebbene non abbia specificato se si tratta di raster puro, DLSS o Ray Tracing, così come non ha specificato se i consumi sono inerenti la sola GPU o l’intero set di componenti che concorrono a formare la scheda video.

Non rimane dunque che attendere l’arrivo delle schede video per toccare con mano e capire effettivamente con cosa abbiamo a che fare, c’è da dire che i consumi continuano ad aumentare in modo decisamente sostenuto, dinamica che prima o poi andrà gestita da Nvidia.