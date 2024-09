La nota casa automobilistica Dacia ha in serbo un nuovo veicolo davvero eccezionale appartenente alla fascia top del mercato. Si tratta del prossimo Dacia Bigster, un nuovo SUV che andrà così a piazzarsi al di sopra dell’ormai nota Dacia Duster. Fra non molto tempo, si terrà il noto evento automobilistico del Sapone di Parigi e l’azienda automobilistica ha già confermato la sua presenza con la presentazione ufficiale di un nuovo veicolo, e si pensa che si tratti proprio del nuovo SUV di Dacia. Sembra che l’azienda però stia ultimando ancora gli ultimi test, dato che il veicolo è stato avvistato in rete in alcune foto spia.

Dacia Bigster, nuove conferme sul prossimo SUV dell’azienda Dacia

Continuano ad arrivare nuovi dettagli sul prossimo SUV di punta della nota azienda automobilistica Dacia. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo potente SUV Dacia Bigster, il quale ci si aspetta di vederlo arrivare in veste ufficiale durante il prossimo evento del Salone di Parigi. Questo nuovo veicolo sarà imponente dal punto di vista dimensionale, piazzandosi al di sopra dell’attuale Dacia Duster.

Come già detto, il nuovo SUV dell’azienda è stato inoltre avvistato in rete in alcune foto spia. Queste ultime sono state ovviamente scattate durante alcuni test di efficienza su strada. Dalle immagini in questione, il nuovo veicolo del marchio risulta ovviamente camuffato da delle coperture, ma le forme generali sono piuttosto ben visibili. Il look riprenderà in parte le novità che sono state introdotte sull’ultimo modello di Dacia Duster, sia per quanto riguarda la parte frontale sia per quanto riguarda la parte posteriore.

A cambiare rispetto a questo modello saranno però ovviamente le dimensioni. Il nuovo SUV Dacia Bigster dovrebbe infatti essere in grado di offrire un enorme spazio grazie alla lunghezza di 4,6 metri, mentre la piattaforma su cui si dovrebbe poggiare dovrebbe essere la Cmf-B del Gruppo Renault. All’interno, poi, non dovrebbe mancare tutta la tecnologia vista sugli ultimi modelli del marchio automobilistico Dacia, tra cui ampi display sia per la strumentazione digitale sia per il sistema di infotainment.