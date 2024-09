La prima Ferrari elettrica: una rivoluzione a zero emissioni

Il mondo dell’automobile è in fermento più che mai. Il prossimo anno 2025 debutterà la prima Ferrari elettrica, un modello che segnerà una svolta storica per il Cavallino Rampante. Chi non è curioso di sapere come si comporterà un’auto 100% elettrica con il DNA Ferrari? Fino ad oggi, l’azienda ha tenuto riservate molte delle informazioni tecniche, ma c’è una certezza: sarà una vettura che promette di mantenere lo spirito della tradizione, con un’esperienza di guida coinvolgente e prestazioni senza compromessi.

La curiosità aumenta sempre più e pochi giorni fa il prototipo dell’elettrica è stato avvistato su strada durante i test di collaudo. Le foto spia mostrano una vettura camuffata, con una carrozzeria derivata dalla Maserati Levante, unita a elementi presi dalla Ferrari Roma e dalla Purosangue. Nonostante i finti terminali di scarico e la carrozzeria posticcia, possiamo notare i classici adesivi gialli, che indicano la presenza di un powertrain elettrico ad alta tensione.

Cosa possiamo aspettarci dal design finale? Il prototipo non rivela molto, eppure l’utilizzo di questa carrozzeria potrebbe suggerire uno stile preciso. Ferrari ha spesso utilizzato muletti simili in passato, quindi le forme definitive potrebbero ancora sorprenderci. Sarà un modello classico o qualcosa di completamente nuovo?

Ferrari e la tecnologia elettrica

In termini di specifiche tecniche, siamo ancora nel buio totale e possiamo solo fare ipotesi. La società ha intanto confermato che svilupperà internamente motori elettrici, inverter e batterie, elementi chiave per garantire le prestazioni tipiche del marchio. Saranno componenti progettati con la stessa cura maniacale che contraddistingue ogni Ferrari, assicurando un divertimento di guida come solo l’azienda sa dare.

La prima Ferrari elettrica sarà costruita nell’e-building, la nuova struttura inaugurata a Maranello, e avrà un ruolo centrale nella strategia di crescita futura del Cavallino. Il CEO Benedetto Vigna ha già anticipato che questo modello offrirà un’esperienza di guida emozionante. Sarà davvero così? Il 2025 è vicino, e presto potremo vedere il risultato finale. Sarà la Ferrari in grado di conquistare il cuore degli appassionati anche nel mondo delle auto elettriche? Lo scopriremo presto, ma una cosa è certa: l’attesa è alle stelle.